Finalment la Fiscalia del Tribunal Suprem anuncia que arxiva la seva investigació sobre els negocis opacs de l’ara rei emèrit, Joan Carles I. La notícia arriba només un parell de dies després que el periodista Ernesto Ekaizer presentés el seu nou llibre, El rey al desnudo, a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Un darrere l’altre, el prolífic autor hi desgrana els escabrosos episodis d’aquesta rocambolesca història on no falten homes de palla i comissionistes, comptes a Suïssa, una enigmàtica fundació, espies amb gravacions comprometedores, una dona rossa, jutges que enterren investigacions en lloc de prosseguir-les, i advocats experts en l’ocultació d’actius, entre altres coses no menys dignes (o indignes, si bé es mira) d’esment. Com si fos el nen del conte de Hans Christian Andersen, Ekaizer ens adverteix que l’emèrit està nu.

En el debat posterior, un dels assistents a l’acte va preguntar a l’autor precisament per aquesta investigació, i un profètic Ekaizer ja n’anticipava el penós desenllaç. Segons el periodista d’origen argentí, el treball dels fiscals ha tingut un veritable recorregut de recerca, en el qual s’ha tractat efectivament d’arribar al fons de les coses, i el responsable de dirigir-la és, diu Ekaizer convençut, una persona honesta; tanmateix, l’ambient o el clima que es respira, així com el seguit d’antecedents pel que fa a altres actuacions judicials sobre el reial personatge, especialment a l’Audiència Nacional, contra la que Ekaizer fou especialment crític, sumat a la passivitat de l’Agència Tributària (que sembla oblidar el seu lema «Hacienda somos todos»), elements tots ells que l’autor relata amb un alt grau de detall en el seu documentat volum, el portaven a pronosticar el resultat que finalment s’ha esdevingut.

En el seu darrer discurs als espanyols, pronunciat el juny de 2014, on va anunciar la seva intenció d’abdicar, el Borbó feia esment de la crisi financera que havia afectat greument al país. Amb posat compungit, i la solemnitat pròpia d’un discurs d’aquestes característiques, Joan Carles «el Campechano» digué: «La llarga i profunda crisi econòmica que patim ha deixat serioses cicatrius en el teixit social, però també ens està assenyalant un camí de futur carregat d’esperança. Aquests difícils anys ens han permès fer un balanç autocrític dels nostres errors». El cínic discurs («patim») no es referí a les cicatrius que li va deixar, de ben segur, l’operació de maluc a què va sotmetre’s després de la seva caiguda a Botswana, en el decurs d’una cacera d’elefants, en el punt més dolorós de la crisi econòmica, afer pel qual hagué de demanar disculpes amb les paraules ja cèlebres: «Perdó, em vaig equivocar, no tornarà a passar». Fora d’aquest, l’anterior monarca ha deixat els seus errors perquè els expliquin altres persones; errors sobre els que potser segueix fent autocrítica lluny de casa, als Emirats Àrabs. «Ha convertit la seva immunitat en abús de poder i impunitat», sentencia el llibre.