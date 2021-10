Una vegada més haig de felicitar al nostre Ajuntament de Canet d’Adri i la seva flamant alcaldessa, Marta Barniol, per les millores que contínuament s’estan fent al poble. Fa uns tres anys es va asfaltar la carretera de la Mota, l’any passat la que va a l’agregat de Biert i aquest any una reforma integral als tres ponts del municipi. Ponts amb molta antiguitat que s’han fet nous i han passat d’amplades de 2,50 i 3 metres a 5. Una actuació molt esperada per tots els veïns. La suma de la llargada dels tres ponts és de 65 metres i el cost total de les obres ha resultat a un bon preu, 283.053,89 euros.

Anem ara a la nefasta actuació dels ajuntaments de Sant Gregori i Bescanó, els seus alcaldes com si fossin els reis del mambo, sense demanar l’opinió dels pobles i passant-se el dret a decidir dels ciutadans pel folre, volent fer una passera penjada al riu Ter per un import de 890.189 euros. Una passera que només podran fer servir els vianants. El vídeo de l’alcalde de Bescanó demanant més diners per poder-la tirar endavant és esperpèntic. Un pont de formigó de 4 metres d’amplada amb una sola direcció controlat per un semàfor, que podria admetre fins a 20 tones, tindria un preu que no arribaria de molt al de la passera. I no parlem d’un passallís com el que hi ha entre Sant Jordi Desvalls i Flaçà que es podria fer amb tubs i formigó per només 175.000 euros.

Alcaldes de Sant Gregori i Bescanó, a les vostres ments privilegiades i sobrades de potència intel·lectual, no se’ls ha ocorregut mai que aquesta obra l’han de decidir els pobles i no vosaltres? Per què no feu un referèndum, ara estan de molta actualitat, una consulta que digui a la papereta: Passera per a vianants 890.189 euros, pont de formigó apte per a tota mena de trànsit, maquinària agrícola, ambulàncies per escurçar l’accés als centres sanitaris, etc., etc., 750.000 euros. o passallís amb tubs i formigó sense límit de tonatge per 150.000 euros. Què us sembla que votaran els ciutadans? Són ells que tenen el dret a decidir, no vosaltres alcaldes. Ells són els qui al final, pagaran la festa.