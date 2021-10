Alguns em diuen que ja en faig prou –i massa– amb la pressió de la meva feina professional; altres que no atendré bé els compromisos personals privats que tinc. Però cal fer-ho: soc un dels candidats del sector «ciutadania» a les pròximes eleccions (29-31/10/21) a l’Assemblea de Representants del Consell per la República.

Com sempre hem pretès, els catalans, de manera assenyada i pacífica, volem tenir representació justa. I cal fer passos. Pot ser que no sigui tan valent com els milers de represaliats pels aparells pseudojudicials de l’Estat espanyol. Però com que estimo el bé de tothom –també dels pobrissons que odien– i la llibertat, m’hi comprometo.

L’1 d’octubre em va atonyinar –sense cap motiu– la Policia estatal. Però no m’han malmenat tant com a d’altres, el president Puigdemont comprès. És l’exemple de totes i de tots ells, i dels milions que volem ser lliures, el que m’empeny. Des del 17 octubre, inici de la campanya electoral, ens explicarem: que bé aniria comptar amb tots vostès!