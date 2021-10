Amesura que s’expandeixi la cobertura de la xarxa 5G, augmentaran les velocitats de transmissió i descàrrega audiovisuals. Podem pensar, doncs, que l’increment en el consum d’aquest material anirà en paral·lel a aquest avanç. I això no vol dir que vagi a reduir-se la popularitat d’altres sistemes. Els pronòstics sobre els ingressos per transmissió de vídeo són positius: més de 85.000 milions d’euros anuals, fins a 2025, segons la companyia especialitzada Exploding Topics. La competència en el camp de l’streaming –Netflix, Amazon Prime, Hulu, etc.– empitjorarà. Quibi es va estavellar amb els seus formats curts. Però hi haurà altres opcions de nínxol, és a dir, dedicades a un tipus de contingut molt concret, que sí que quallaran. Crunchyroll, centrat en l’anime, té més de tres milions de subscriptors de pagament. A major escala, Disney+ juga en aquesta mateixa lliga des de novembre de 2019. Les cerques de «jocs al núvol» a Google es van disparar a partir de 2020, coincidint amb la pandèmia del coronavirus. Es calcula que hi ha aproximadament 3.000 milions d’aficionats al món. No els cal l’equipament per gaudir dels reptes més exigents, només una connexió acceptable a internet. GeForce Now, de Nvidia; Stadia, de Google; PlayStation Now, de Sony; o Project xCloud, de Microsoft, figuren entre els exemples més representatius.