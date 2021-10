Anys enrere, desglossar les inversions de l’Estat a Girona suposava hores de feina que s’acabaven traduint en gràfics immensos de dues pàgines. Ara, si s’hi fixen en aquestes mateixes pàgines, n’hi ha prou amb un petit llistat de deu línies, que a més acaba semblant un déjà vu d’anys anteriors.

Tradicionalment, els governs del PP i el PSOE s’han dedicat a inflar els pressupostos amb partides que mai s’han arribat a executar. Ara, ja ni s’esforcen a dissimular. La caiguda d’un 37% en la inversió és una xifra relativa, ja que el percentatge d’execució -del qual el Govern mai dona dades- és molt més rellevant que el d’inversió. En tot cas, no cal investigar gaire per veure que de la principal inversió prevista per aquest 2021, que eren 11,8 milions per a l’enllaç de l’A-2 a Vidreres, se n’ha executat un 0%.

Tenint en compte que per l’any que ve només hi ha previstes partides pràcticament testimonials per al desdoblament de l’A-2 a l’Alt Empordà (que no dic que s’hagi de fer sencer, però la variant de Figeres clama al cel), o que la principal inversió és per a una carretera (l’N-II de Tordera a Maçanet) que, en lloc de desdoblar-se, només es millorarà, ja dóna una idea de quina és la importància de Girona en les prioritats de l’Estat.