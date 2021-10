Fa més de 65 anys, amb motiu de la festa del 12 d’octubre, Diada del Pilar, a la caserna de la Guàrdia Civil de Girona, tenia lloc un festival amb les veus més populars d’un històric concurs Buscando la fama, organitzat per Radio España de Gerona E.A.J. 38.

En el modest pòdium, embolcallat per la bandera espanyola, no només desfilaven els personatges més famosos de la cançó local i provincial. També es podien sentir eloqüents i patriòtiques intervencions, que com a presentador anava donant pas.

Avui, com fa més de 65 anys, seguim celebrant aquesta efemèrides, convençuts que cal lloar, una vegada més, l’esforç, l’ajut i el compliment de la llei per part de tots els membres de la Guàrdia Civil. La seva magnífica col·laboració a reduir la catàstrofe de La Palma, per citar aquest cas, es fan mereixedors de tot el nostre respecte, admiració i agraïment. Sempre amb la Guàrdia Civil.