Que els menors d’edat entren a discoteques fent servir carnets d’altres persones i/o amb la connivència del personal dels locals no és cap novetat.

El passat cap de setmana va ser el primer que van obrir els locals d’oci nocturn ara que les dades epidemiològiques ho permeten. Suposadament tothom s’ha d’identificar amb DNI i passaport COVID.

Em consta que aquest cap de setmana hi havia menors a l’interior d’un conegut local d’oci nocturn ubicat al centre de Girona. Sincerament, no ho entenc.

No m’amoïna que els menors entrin abans d’hora a les discoteques, és un problema per a la seva família. El que sí em preocupa és la laxitud, per no dir displicència, a l’hora de controlar l’accés a aquests locals ara que per fi sembla que les coses milloren.

Després, si malauradament l’epidèmia empitjora i tornen a tancar, tot seran plors i queixes i «vagues de fam».