Quan prens un iogurt d’una coneguda marca que s’elabora a la Fageda, t’adones que les últimes cullerades et deixen un regust amarg. Aquest mal gust el deixen les llàgrimes de persones que, com jo, hem estat foragitades d’una manera molt poc amable, dantesca i deshumanitzada.

En el meu cas, després de més de vint-i-vuit anys dedicada al projecte, vaig ser acomiadada a finals d’estiu, el dia que tornava de vacances. Em vaig incorporar un dilluns a les nou del matí, i sense esperar-ho ni sospitar-ho al migdia ja m’havien acomiadat, m’enviaven a casa amb la consigna «demà no tornis», havent rebut les explicacions mínimes oportunes i acollida per les gèlides paraules de la direcció de recursos humans.

L’impacte rebut ha estat dolorós i no se m’ha facilitat el comiat de totes aquelles persones amb qui al llarg dels anys hem compartit tant. Pel taller ocupacional sento un profund agraïment, vull donar-vos les gràcies de manera sincera i també a totes les famílies per haver-me deixat ser i acompanyar-vos al llarg de tots aquests anys, dia rere dia. Ens hem donat suport i hem crescut junts. Vull agrair-vos el suport i recolzament rebut. Sabem que la vida massa sovint és plena de dificultats i poc a poc les anirem superant.

I al projecte que es vanaglòria de social, que s’omple la boca amb paraules com dignitat i sentit,... només em resta dir-los al seu president i companyia que es creguin més el que prediquen i que s’ho apliquin. No es pot usar i abusar de les persones, no som vulgars dades d’un Excel.