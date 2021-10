Al final resulta que el Tribunal de Comptes no era de Contes, i no es va empassar els ídems que li explicava el governet. La veritat no sé a què treu dissimular, si del que es tracta és que paguem entre tots el que aquesta tropa va malgastar en els seus deliris, millor tirar pel dret i dur a terme, com abans, una estafa piramidal: cada polític llacista ha d'enganyar deu primos perquè paguin, i cadascun d'aquests, al seu torn, a deu més. Al final, quedarem entrampats tots els catalans, és a dir, tots els catalans que en el procés no pintem res, i els que sí pinten continuaran vivint igual de bé, que és del que es tracta.

Ja que tots ens divertim com a nans amb cada nova ocurrència llacista, de justícia és que paguem. A més, com que d'una forma o altra ens tocarà a tots gratar-nos la butxaca per a sufragar les pallassades d'uns pocs, més val que ho fem amb alegria. Si després s’ho gasten en vi, en clubs alemanys de senyoretes o en regals als amics que encara no han atrapat contracte o càrrec, és cosa seva.

Amb l’estafa piramidal, tots ens sentirem engalipats, sense distinció de religió, sexe ni raça, i així no molestarem al Tribunal de Comptes, els membres del qual -sens dubte a causa de la distància- no coneixen la tirada dels catalans per a pagar-los als líders llacistes tots els capritxos que se'ls antullin. De passada, ens estalviarem la vergonya aliena de sentir els ploriquejos de Junqueras perquè li volen embargar la casa on, a més d'ell, viuen els seus fills, que vénen ganes d'aconsellar-li que els fiqui en un hospici.

Tot això no passaria si no ens haguessin avortat el procés. En la republiqueta catalana, aquesta pobra gent no necessitaria anar gemegant per a mantenir el seu tren de vida. Això estaria garantit per la Constitució catalana, probablement ja en el seu títol preliminar. Fa uns dies vaig saber d'un tipus que, en preguntar-li per què havia votat que sí en el referèndum de l’1-O, va respondre amb sinceritat:

-Perquè amb la independència l'amarrament del iot serà més barat.

Ho sabria de bona font, suposo. És a dir, que allò del gelat de postres era un ham per a captar llacistes de morralla, d’aquells que si fa falta una bona foto se'ls envia a rebre cops de porra. En realitat, es tractava d'abaratir els amarraments en ports esportius, eliminar l'IVA en llagostes, ostres, percebes i altres mariscos, rebaixar l'IBI a les segones residències amb piscina i superfície de gespa no inferior a l'hectàrea, eximir d'impost de circulació al tercer vehicle de la família i estendre un xec de 400 euros als qui tinguin als seus fills estudiant en un internat a l'estranger, que seria de 500 si a més el nen demostra posseir un cavall de pura raça (àrab, mai espanyola).

Mentre això no succeeixi, els líders llacistes, els seus amics i els seus familiars -inclosos els pobres fills de Junqueras- hauran de continuar inventant sistemes perquè els paguem les gresques entre tots, com Déu mana. Si el Tribunal de Comptes no és de Contes, si preparar l'estafa piramidal demana temps, i si estem quasi a penúltim mes, l'únic consell que se m'ocorre és l'edició d'un calendari 2022 amb un líder llacista nu en cada mes. Als bombers els funciona.