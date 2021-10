Com que el CIS no ho fa, uns quants mitjans han encarregat una enquesta sobre la monarquia espanyola, i el resultat és que perdria el referèndum si s’arribés a convocar. Un 39% votaria a favor de la república i un 31% de quedar-nos com estem; això vol dir que tres de cada deu espanyols pertanyen a la categoria dels indecisos, i ves a saber cap a on es decantarien. Però una cosa és clara: la monarquia no gaudeix avui del consens popular que suposadament justifica la seva existència. Ni tan sols no té una majoria a favor. Ara bé, les lleis de la inèrcia ens expliquen que un objecte polític tendeix a mantenir el seu estat i posició fins que rep l’acció d’una força suficient per modificar-los, i no és gens clar que un 39% sigui aquesta força suficient, sobretot si els ciutadans no consideren que la qüestió sigui d’alta prioritat. Tampoc no sabem què passaria si s’obrís el meló del referèndum: com influiria el debat en les conviccions dels electors? Podem imaginar els defensors de la monarquia propagant la següent reflexió: «Què preferiu, un rei que no és de cap partit o un president de la república que serà d’un dels partits?» Una pregunta demagògica? Potser sí, perquè els reis tenen color, i els enquestats diuen que l’espanyol és de dretes (un rei d’esquerres es podria considerar un oxímoron), però la mateixa enquesta assenyala que el desprestigi de la monarquia no és res comparada amb la del sistema parlamentari i els seus protagonistes. En l’examen de confiança la corona suspèn amb un 4,1, però els partits s’enfonsen fins el 2,9. I en qui confien els espanyols? Doncs en primer lloc, en les forces armades, i en segon lloc, en el poder judicial. Convé tenir-ho present abans d’incentivar cap crisi constitucional. En un moment de desorientació, el poble sobirà podria girar-se cap als generals i cap als magistrats perquè posessin les coses al seu lloc. Una part dels desprestigiadors de la política segurament busquen això.