Ales tardes després de dinar veig una sèrie que reflecteix la història de la humanitat. Tracta d’un detectiu afeccionat a la ciència i una doctora que no té cap inconvenient en trencar motlles si amb això creu que soluciona algun problema. La trama se situa als anys 20 del segle passat, moltes de les lleis socials per les que lluita la doctora i molts instruments científics que fa servir el detectiu avui ja són usuals a la nostra societat. En un capítol la doctora explica a les dones pobres que anaven a la seva clínica mètodes anticonceptius, cosa que estava prohibida. Recordin que no fa tants anys comprar preservatius era un problema. En un altre capítol, el detectiu, amb l’ajuda d’un científic, construeix un aparell precursor del telèfon.

Crec que la humanitat ha avançat canviant regles que la gent d’ordre pretenia eternes. Molts cops es tractava de trencar privilegis, com quan les dones demanaven de ser iguals en drets als homes, des del vot femení fins al Me Too o la reivindicació d’igual sou a igual treball. En altres es tracta de canvis socials com la legalització dels sindicats, l’abolició de la pena de mort o els drets de les persones amb discapacitat, que representa regular un dret o donar una nova oportunitat o tractar tothom com a persones. La ciència per la seva part ha sigut bàsica en l’avenç de la societat. Els progressistes han intentat regular les coses perquè el món avanci i els reaccionaris volen parar el món, que les coses no canviïn. La sèrie, al meu entendre, evidenciar aquesta lluita perquè ho presenta en un temps passat. El problema dels anticonceptius o els drets de les dones o la pena de morts o els sindicats o els drets de les persones discapacitades, avui ja no són problemes i els avenços científics que hi surten avui ja no són novetat.

Aquí Vox i el PP representen la reacció. De Vox només diré que s’oposen a tot el que sigui modernitat, siguin les vacunes de la COVID, els drets de les dones, els drets dels immigrants, etc. Pel que fa al PP de Casado ens n’ha fet una demostració a la darrera convenció itinerant. L’important era saber què defensa el PP més enllà del teatre en què van participar els anteriors líders, Aznar i Rajoy, i com estrella invitada, Sarkozy (sentenciat per corrupció a França l’endemà de participar a la convenció). Casado no va defensar idees, es va limitar a criticar les del govern al que va qualificar del «més extremista d’Europa» i ho va substanciar en tres coses: (1) A cap govern d’Europa hi ha comunistes declarats. La seva afirmació, correcta formalment, sembla indicar que Casado creu que el gran problema és la presència de Yolanda Díaz al govern. Una ministra de treball que fora del darrer augment de l’SMI ha aconseguit consensuar els temes entre sindicat i patronal és el que el fa que el consideri el més extremista d’Europa? Potser l’hauria de preocupar intentar saber perquè la patronal acorda les coses amb el govern «extremista», (2) Pacten amb Bildu que defensa el terrorisme. Pur reaccionarisme, perquè gràcies a les negociacions de Rubalcaba, que tant van criticar, avui no hi ha terrorisme i tot procés de pau dona lloc a partits democràtics que rebutgen l’ús de les armes. Mirin el cas d’Irlanda. El Sinn Féin va formar part del govern sortit dels acords de pau i mai he sentit a dir que el govern d’Irlanda fos el més extremista d’Europa. (3) Pacten amb els independentistes que volen trencar Espanya. Només voldria recordar que l’únic moment en què ho van intentar va ser amb un govern del PP, potser ho haurien d’estudiar. Mirant els discursos de Casado i la seva entrevista a TVE no soc capaç d’entrellucar el programa que defensa més enllà de que derogarà tot el que està fent el govern actual (volen més mostra de reacció?), des de l’augment de l’SMI passant per les normes per intentar controlar la pandèmia o el preu de la llum o els lloguers, etc. i acaba de dir que, digui el que digui el Constitucional, derogarà la llei de l’avortament. És clar que el PP també ho va dir de les lleis del divorci, el matrimoni gai o l’anterior llei d’avortament però quan van governar Aznar o Rajoy van oblidar les promeses. També va ser significativa la no resposta a les preguntes sobre què pensa de la ideologia de Vox o d’Orban o de la reforma de la justícia del polonesos. Casado va tirar pilotes fora, no va atrevir-se a criticar ni a Vox ni a Orban (l’ha defensat en el si del PP europeu) ni la reforma de la justícia polonesa. Casado també va riure de la frase d’Aznar que, després de mostrar-se orgullós del seu llegat (va passar per alt la corrupció associada al seu lideratge), va dir «Espanya no és ni un estat plurinacional ni un estat multi-nivell ni la mare que el va parir». Ja veuen que la modernitat no és el fort del PP, potser aviat voldran anular les autonomies com defensa Vox.

Finalment en la convenció Casado va deixar clar que era contrari a negociar amb el govern català però també va dir que revertiria la transferència de les presons al govern basc que acaben d’acordar Sánchez i Urkullu. Casado creu que essent irrellevants a Catalunya i al País Basc pot arribar al govern? Potser vol atreure votants de Vox, abandonar el centre, deixar més clar el seu reaccionarisme. Si és així li diria que vagi en compte perquè ja se sap, si resulta que parla com els de Vox i defensa les mateixes idees, potser és que és tracta de Vox i els votants prefereixen l’original a les còpies.