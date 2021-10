El títol que encapçala aquestes línies no reflecteix pas el resultat de cap enfrontament esportiu. El Solsonès i La Selva són prou lluny perquè els equips dels diferents esports que s’hi practiquen competeixin en lligues i àmbits federatius diferents. Les xifres indiquen el nombre de fonts gòtiques que podem trobar a cadascun dels dos municipis.

Solsona, a més de les tres fonts esmentades, llueix un nucli antic estètic, harmònic i ben cuidat. També, una catedral bellíssima. Tot passejant-hi em vaig topar amb dues de les emblemàtiques fonts. L’anomenada «de l’Església» recorda moltíssim la «del carrer Ample» de Blanes. No només per la seva forma i estructura sinó, també, per estar quasi enganxades en la seva part posterior a un edifici d’habitatges. Tot i això, ressalta perfectament del seu entorn i, en un extens mural lateral, el visitant pot assabentar-se amb detall del seu origen i la seva història. Per trobar i gaudir les altres dues, també perfectament destacades i conservades, no cal caminar massa estona.

La Font Gòtica de Blanes no ha tingut mai tanta sort. D’una banda, ubicada com està en un dels carrers més cèntrics, se la considera un dels patrimonis històrics de la vila més emblemàtics. La seva reproducció representa el màxim guardó que l’ajuntament atorga a ciutadans o entitats com a reconeixement als seus mèrits o serveis. D’una altra banda, però, sempre ha estat envoltada per edificis i infraestructures que han difuminat o devaluat la seva imatge. No és gens estrany que molts blanencs haguem fet broma explicant que a la vila teníem un cinema, un teatre i un bar (darrerament també una gelateria) amb una font gòtica com a complement.

M’arriben notícies d’un projecte de remodelació del bar del teatre per transformar-lo en una sala polivalent que pugui acollir -amb aforament reduït- assajos i espectacles de petit format. La proposta, a la que aportaran idees diferents professionals, demana explícitament un tractament estètic i urbanístic que atorgui a la Font de Blanes la importància que mereix. Tant de bo quan tot s´acabi concretant, l’antiga i històrica font esdevingui, ara sí, un reclam més per visitar el municipi selvatà. Tot i que, sense cap mena de dubte, mai podrem competir amb el patrimoni històric-urbà de Solsona, Blanes té altres potencialitats prou conegudes. Dignificant la Font Gòtica sumarà, però, algun puntet més als atractius turístics de la vila.