A principis d’octubre de l’any passat, i donada la meva situació personal i laboral, vaig anar a demanar ajuda els Serveis Socials de la Bisbal d’Empordà. Tenia necessitat d’arreglar-me la boca i la meva situació econòmica no em permetia anar al sector privat. Em vaig presentar a les oficines dels Serveis Socials per informar-me dels requisits i documentació que havia de presentar. Una vegada tenia la informació, vaig anar als diferents organismes a demanar els documents que necessitava (informe odontòleg, demanda d’ocupació, extracte bancari dels darrers 6 mesos, etc…

El passat 27 de setembre d’aquest any, a punt de fer un any d’haver presentat la sol·licitud als Serveis Socials de la Bisbal, vaig preguntar en quin punt em trobava. La resposta va ser, dóna’m les teves dades, i el més aviat que puguem et direm alguna cosa.

Vaig trobar estrany que em demanés les dades, però els hi vaig donar. Sortint de les oficines vaig trucar als Serveis Socials del Gironès per saber si la meva ciutat depenia d’ells, varen dir que no, que cada comarca tenia els seus propis serveis socials, i que funcionaven independentment.

Vaig contactar amb COEC Girona (Odontòlegs Solidaris) per saber si havien rebut la meva sol·licitud des dels Serveis Socials de la Bisbal; la meva sorpresa va ser que em van dir que no.

És una absoluta vergonya i una negligència intolerable que un organisme com aquest, que tracta temes tan sensibles, no els importi res.

Confio que tinguin la decència de demanar-me disculpes i que em compensin l’any que he perdut.