Els joves hem gaudit dels primers caps de setmana amb les discoteques i bars musicals oberts. El problema principal que s’ha produït ha sigut la dificultat de controlar el compliment de les restriccions dintre dels locals nocturns. Immersos en una situació d’inconsciència, no som responsables dels nostres actes, aquest fet provoca un assenyalament a les generacions joves com a principals responsables de l’augment de casos per COVID-19. Era d’esperar aquest succés, és adient un replantejament en l’aplicació de les restriccions en l’oci nocturn i lluitar per conscienciar la mentalitat de la ciutadania més jove. Es juga amb foc en una prova pilot poc controlada i que potser no estem preparats per acomplir-la.