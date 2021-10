A principis d’octubre de l’any passat, i donada la meva situació personal i laboral, vaig anar a demanar ajuda els Serveis Socials de la Bisbal d’Empordà. Tenia necessitat d’arreglar-me la boca i la meva situació econòmica no em permetia anar al sector privat. Em vaig presentar a les oficines dels Serveis Socials per informar-me dels requisits i documentació que havia de presentar. Una vegada tenia la informació, vaig anar als diferents organismes a demanar els documents que necessitava (informe odontòleg, demanda d’ocupació, extracte bancari dels darrers 6 mesos, etc…

El passat 27 de setembre d’aquest any, a punt de fer un any d’haver presentat la sol·licitud als Serveis Socials de la Bisbal, vaig preguntar en quin punt em trobava. La resposta va ser, dóna’m les teves dades, i el més aviat que puguem et direm alguna cosa.

Vaig trobar estrany que em demanés les dades, però els hi vaig donar. Sortint de les oficines vaig trucar als Serveis Socials del Gironès per saber si la meva ciutat depenia d’ells, varen dir que no, que cada comarca tenia els seus propis serveis socials, i que funcionaven independentment.

Vaig contactar amb COEC Girona (Odontòlegs Solidaris) per saber si havien rebut la meva sol·licitud des dels Serveis Socials de la Bisbal; la meva sorpresa va ser que em van dir que no.

És una absoluta vergonya i una negligència intolerable que un organisme com aquest, que tracta temes tan sensibles, no els importi res.

Confio que tinguin la decència de demanar-me disculpes i que em compensin l’any que he perdut.

Els joves hem gaudit dels primers caps de setmana amb les discoteques i bars musicals oberts. El problema principal que s’ha produït ha sigut la dificultat de controlar el compliment de les restriccions dintre dels locals nocturns. Immersos en una situació d’inconsciència, no som responsables dels nostres actes, aquest fet provoca un assenyalament a les generacions joves com a principals responsables de l’augment de casos per COVID-19. Era d’esperar aquest succés, és adient un replantejament en l’aplicació de les restriccions en l’oci nocturn i lluitar per conscienciar la mentalitat de la ciutadania més jove. Es juga amb foc en una prova pilot poc controlada i que potser no estem preparats per acomplir-la.

Aquesta nit ens hem despertat sobresaltats pel fum que sortia de les parets i del sostre de casa, a La Pleta de Saga, Ger. Al cap de pocs minuts de trucar al 112, ja hi havia els bombers i l’ambulància. Una vintena de bombers han treballat des de 2/4 de 3 de la matinada fins més enllà de les 6. Quan els hem volgut donar les gràcies, també als bombers voluntaris –que ens pensàvem que eren una minoria– ens hem adonat que era ben bé al revés, la majoria eren voluntaris, i uns pocs, funcionaris. Avui, persones que cada dia es lleven per fer de mecànics o pagesos, s’han llevat per venir a ajudar-nos i apagar les flames de casa nostra. No els podem estar més agraïts. És per això que hem fet aquest escrit, per dir ben alt i ben clar: Gràcies. Molt especialment, als bombers de Llívia, Puigcerdà, Alp, Guardiola de Berguedà i Bellver de Cerdanya.

Al mateix temps, però, aquesta anècdota ens ha obert un ventall de preguntes i reflexions entorn als cossos de seguretat de casa nostra. Ens preguntem, per exemple, per què aquests bombers voluntaris no estan més ben pagats o per què no tenim un cos de bombers professional dotat de més efectius. Quina mena de país som i quina mena de país volem ser? Potser que hi comencem a pensar.

Volem expressar, a través d’aquesta carta, tota la nostra gratitud i, al mateix temps, tota la nostra reivindicació.