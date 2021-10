Estem en plena emergència climàtica i sembla que encara molts de nosaltres no sabem què és i com actuar el respecte. L’escalfament global es dóna per un increment de les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera, de fonts principalment antròpiques. A la pràctica, proposen solucions com una major implantació d’energies renovables, el vehicle elèctric i menjar d’una forma més sostenible (productes de proximitat i prioritzar més consum de verdura i fruita). El resultat, no canvia gaire ja que les emissions de CO2 no cessen. La única solució possible per enrederir els efectes de l’escalfament global és segrestant el CO2, emmagatzemant-lo en el sòl, en el terreny. I quina màquina pot fer això? Senzillament són els arbres. Els arbres són capaços de reduir l’efecte hivernacle i així, l’augment de la temperatura del planeta.

Així, doncs, evitem talar arbres de forma indiscriminada per construir quelcom artificial, poc integrat amb la natura i que tampoc cobreix les necessitats dels palamosins i palamosines. Tanmateix, moguts per interessos, les persones que governen a Palamós han posat en marxa a l’antic Càmping Bellafosca un procés urbanístic destinat al turisme de segona residència i sense cabuda en el context actual de sostenibilitat, causant l’eliminació de pràcticament tota la pineda, que tenia uns 400 pins.

Com a espècie no haurien d’invisibilitzar la natura i fer passos enrere.

Per què canvien un camp per blocs de formigó?