Les Fires de Sant Narcís es realitzaran amb total normalitat. Sembla que es podran realitzar tots els actes habituals i les mesures contra la COVID seran mínimes. Mica en mica anem deixant enrera la pandèmia però el pòsit que ha deixat aquest duríssim any i mig no desapareixerà tan fàcilment.

Certament l’impacte de la pandèmia ha estat molt gran. Tant per a la majoria de famílies com per a moltes empreses que han vist com havien de tancar durant mesos i algunes per sempre. De fet, encara passaran mesos fins que es normalitzin molts àmbits de la nostra societat. Encara estem vivint les conseqüències d’aquesta paràlisi generalitzada en l’àmbit de la logística i el transport, per exemple.

Però si bé els efectes econòmics són molt importants, aquesta crisi, com totes les crisis, ha deixat altres afectacions molt menys quantificables, més qualitatives i que tindran un impacte important en les nostres vides. Òbviament els efectes més importants es troben en l’àmbit de la salut, no només per als que han perdut algun familiar o tenen seqüeles del pas del virus pel seu cos, sinó també una part important de la societat que ha viscut amb angoixa aquests mesos de tancament, de fragilitat laboral i econòmica. La salut mental ha estat una de les grans víctimes de la crisi de la COVID-19. Sobretot en els grups més fràgils de la societat: joves, adolescents, nens, gent gran, etc.

Però jo voldria parlar d’unes conseqüències que no són tan evidents però tindran un impacte important en la societat. Tan important com en la crisi del 2008.

I és que segurament, pel fet que encara tot és bastant recent, no som conscients de l’impacte que va tenir l’anterior crisi en la nostra vida. Si parlem des del punt de vista polític, aquella crisi va provocar que saltés pels aires el mapa polític català. La transformació dels grans partits en partits mitjans, el procés, l’aparició de Podem i Ciutadans, etc. I tots aquests factors han canviat les nostres vides.

Passarà alguna cosa similar amb aquesta crisi? Sens dubte. Hi ha, però, una diferència i és la diferència en la recuperació econòmica. Si en la crisi del 2008 es van tardar deu anys a recuperar els nivells previs a la crisi, en la recent només ha calgut un any per recuperar els nivells pre-pandèmia. I això no és menor. Però quan deixem les macrodades de banda i ens fixem en els petits detalls, veurem que la crisi de la COVID-19 també tindrà conseqüències polítiques a curt i mitjà termini.

De fet, ja les podem veure cada dia. Només cal mirar la premsa per veure com el conjunt de la societat està més irascible. I políticament ja es percep com hi ha un malestar difús cap a la política i els seus representants. A nivell nacional però també a nivell local. Molt pocs alcaldes i alcaldesses no són blanc de les crítiques dels seus ciutadans que els culpen de totes les desgràcies possibles. Si ens hi fixem, aquest malestar és ampli i transversal. Afecta des de la ciutat més gran del país a la ciutat més petita. I segurament és normal.

Del que no són conscients la majoria de ciutadans que estan enfadats i culpen als seus governants d’incompetència o deixadesa és de que una de les conseqüències de la crisi del 2008 va ser i sobretot dels casos de corrupció que aquesta va destapar és que es va optar per fer molt més hermètica i complexa l’administració. L’objectiu era lloable –evitar la discrecionalitat, el favoritisme i la corrupció– però el resultat ha fet una administració molt més lenta, farragosa i hermètica. Qualsevol decisió política no només suposa molts més processos i burocràcia sinó que també s’allarga més en el temps. I això no és bo en situacions com l’actual, en la qual els poders públics han de reaccionar i actuar. La Larsal en aquest sentit, ha estat un desastre. I els governs estan limitats per una estructura legal que els impedeix donar resposta a les demandes de la gent, ja sigui en seguretat, neteja com dinamisme econòmic. I això el ciutadà no ho entén. El veí veu el problema i veu que costa molt de resoldre-ho i creu que és per deixadesa, quan en la majoria dels casos és per la tramitació administrativa. I això provoca dues coses: desencís i malestar.

El desencís que es tradueix en abstenció i poc seguiment del dia dia polític. Ho veiem en la participació de les darreres eleccions catalanes i es concreta en la darrera enquesta del CEO que mostra uns nivells alarmants de desafecció política.

Però també es transforma en malestar. La gent està enfadada pel què ha passat i per la situació actual. És un malestar difús, que no es percep de manera clara i que encara no ha cristal·litzat políticament, però que tard o d’hora ho farà. Certament tenim l’experiència del 2008 i pot cristal·litzar en dues direccions: o bé retornant al populisme –segurament de dretes en aquest cas– o bé, apostant pel rigor i l’estabilitat. En els propers anys veurem com evoluciona. Però em permeto donar un consell als polítics que estan governant: menys propostes frívoles, menys màrqueting, més estar al costat de la gent i dels seus problemes i més tractar als ciutadans com a persones adultes que entenen la situació i que es poden fer el càrrec de què es pot fer i què no. Potser així, el malestar para de créixer.