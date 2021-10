M’ha arribat a les mans la novel·la «Caimó» de l’autor Toni Strubell. No tenia idea de què es tractava perquè me’l va regalar pel meu sant un meu nebot que sap el meu interès per totes les coses de Sant Feliu, on vaig néixer i d’on eren els meus pares.

Doncs la veritat és que vaig començar a llegir el llibre pensant-me que es tractava d’això, d’una novel·la, és a dir, de trama inventada. I només va ser quan arribo a mig llibre –fascinant per cert– que sento per la ràdio que tot és veritat, que Caimó realment va existir i que totes aquelles extraordinàries coses que explica l’autor van passar de debò. I jo em demano, com és possible que no ja els gironins, sinó els ganxons no coneixem l’existència d’aquest gran personatge i la vida extraordinària de lluita que va menar? Sembla mentida. A qui ha interessat d’amagar tota aquesta realitat tants anys? Per cert, em sembla un llibre molt ben escrit, que no pots deixar de llegir.