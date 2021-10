Cada dia en surten de noves en quant a l’administració de fets ocorreguts d’aquest grup polític.

Ara esta en curs el procés judicial de l’intent de perforació i recerca de gas a les costes d’Amposta i Sant Carles, conegut com la Plataforma Castor. Un fet totalment intencionat, en el que es pretenia una extracció important dels derivats protolítics. Als que sense cap mena de consideració i respecte a la zona, ni escoltar els riscos que comportava l’intent, segons l’advertiment dels experts en sismologia, atès que corrien perill les falles de les profunditats marines, en tant que a l’injectar gas, provocaven terratrèmols a totes les comarques del litoral.

Aquesta és la situació que varen viure els ciutadans. A la fi es va poder aconseguir aturar les prospeccions, però incomprensiblement, amb l’aturada es va exigir una indemnització de 1.400 milions d’euros, una xifra d’escàndol, on el govern del PP afirmava legitimadament correcta. Crec que el judici al que s’ha sotmès ara, després de tants anys, mereix un seguiment minuciós per obtenir els resultat de culpabilitat dels riscos viscuts per les poblacions i territoris. Fora bo un dictamen de culpabilitat, i així netejar una polèmica orquestrada pels populars amb la que, com sempre, en sortien beneficiats els capitalistes de torn que viuen a l’empara dels que governen.