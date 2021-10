L’altre dia estava amb uns amics parlant d’objectes que per un mateix són molt importants. Un deia que per a ell el seu caiac era vital per viure. Volia dir que poder anar a diferents llocs molt llunyans gràcies a un objecte tan senzill com la seva piragua era un descobriment impensable. L’altra amiga ens deia que per a ella, gaudir del plaer d’anar amb motocicleta era un descobriment nou. Volia dir que gràcies a sentir l’aire i el sol, viatjar ni que sigui fins a la feina, no tenia res a veure com anar-hi amb el cotxe. Mentrestant jo escoltava i rumiava que m’inspirava a mi tota aquella moguda quan vaig descobrir que gràcies a un objecte tan senzill com unes bones sabates de muntanya per a caminar, m’han servit per descobrir que caminar còmodament m’ajuda molt a gaudir d’un fet que mai m’ho hauria imaginat. Deixant a part que per a la salut va molt bé caminar, el que no més imaginat mai de la vida, és que anar ben calçat era la gràcia per aconseguir-ho. Detalls que semblen inversemblants i en realitat no ho són!