Estem en plena emergència climàtica i sembla que encara molts de nosaltres no sabem què és i com actuar el respecte. L’escalfament global es dóna per un increment de les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera, de fonts principalment antròpiques. A la pràctica, proposen solucions com una major implantació d’energies renovables, el vehicle elèctric i menjar d’una forma més sostenible (productes de proximitat i prioritzar més consum de verdura i fruita). El resultat, no canvia gaire ja que les emissions de CO2 no cessen. La única solució possible per enrederir els efectes de l’escalfament global és segrestant el CO2, emmagatzemant-lo en el sòl, en el terreny. I quina màquina pot fer això? Senzillament són els arbres. Els arbres són capaços de reduir l’efecte hivernacle i així, l’augment de la temperatura del planeta.

Així, doncs, evitem talar arbres de forma indiscriminada per construir quelcom artificial, poc integrat amb la natura i que tampoc cobreix les necessitats dels palamosins i palamosines. Tanmateix, moguts per interessos, les persones que governen a Palamós han posat en marxa a l’antic Càmping Bellafosca un procés urbanístic destinat al turisme de segona residència i sense cabuda en el context actual de sostenibilitat, causant l’eliminació de pràcticament tota la pineda, que tenia uns 400 pins.

Com a espècie no haurien d’invisibilitzar la natura i fer passos enrere.

Per què canvien un camp per blocs de formigó?

M’ha arribat a les mans la novel·la «Caimó» de l’autor Toni Strubell. No tenia idea de què es tractava perquè me’l va regalar pel meu sant un meu nebot que sap el meu interès per totes les coses de Sant Feliu, on vaig néixer i d’on eren els meus pares.

Doncs la veritat és que vaig començar a llegir el llibre pensant-me que es tractava d’això, d’una novel·la, és a dir, de trama inventada. I només va ser quan arribo a mig llibre –fascinant per cert– que sento per la ràdio que tot és veritat, que Caimó realment va existir i que totes aquelles extraordinàries coses que explica l’autor van passar de debò. I jo em demano, com és possible que no ja els gironins, sinó els ganxons no coneixem l’existència d’aquest gran personatge i la vida extraordinària de lluita que va menar? Sembla mentida. A qui ha interessat d’amagar tota aquesta realitat tants anys? Per cert, em sembla un llibre molt ben escrit, que no pots deixar de llegir.

Cada dia en surten de noves en quant a l’administració de fets ocorreguts d’aquest grup polític.

Ara esta en curs el procés judicial de l’intent de perforació i recerca de gas a les costes d’Amposta i Sant Carles, conegut com la Plataforma Castor. Un fet totalment intencionat, en el que es pretenia una extracció important dels derivats protolítics. Als que sense cap mena de consideració i respecte a la zona, ni escoltar els riscos que comportava l’intent, segons l’advertiment dels experts en sismologia, atès que corrien perill les falles de les profunditats marines, en tant que a l’injectar gas, provocaven terratrèmols a totes les comarques del litoral.

Aquesta és la situació que varen viure els ciutadans. A la fi es va poder aconseguir aturar les prospeccions, però incomprensiblement, amb l’aturada es va exigir una indemnització de 1.400 milions d’euros, una xifra d’escàndol, on el govern del PP afirmava legitimadament correcta. Crec que el judici al que s’ha sotmès ara, després de tants anys, mereix un seguiment minuciós per obtenir els resultat de culpabilitat dels riscos viscuts per les poblacions i territoris. Fora bo un dictamen de culpabilitat, i així netejar una polèmica orquestrada pels populars amb la que, com sempre, en sortien beneficiats els capitalistes de torn que viuen a l’empara dels que governen.