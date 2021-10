Fa dies en aquest mateix diari vaig dedicar un article a la renúncia del Pare Josep Maria Soler i a la seva jubilació. I avui volia donar la benvinguda al nou Pare Abat Manel Gasch, que l’altre dia, amb una entranyable cerimònia on hi va haver representació política i religiosa i també de l’orde de Sant Benet, va prendre possessió del seu càrrec. Amb les paraules de benvinguda que volia que Montserrat cada dia s’acostés mes a la societat. Benvingut Pare Abad Manel Guasch, vostè te la fita del Mil·lenari.

Però quan anava a donar la benvinguda al Pare Abat obro el diari de Girona i me trobo que un dels quatre gironins que tinc a Montserrat, i que conec, en Bernat Juliol a qui ja li he dedicat algun escrit, el nou abat el pare Manel Gasch l’ha nomenat prior numero 2 de Montserrat, càrrec que a partir d’ara combinarà amb el de portaveu i comissionat del Mil·lenari.

Crec que avui els gironins ens hem de sentir una altra vegada orgullosos pel nomenament del Pare Bernat Juliol. En altres escrits he mencionat les seves carreres però per a mi el que em ve més l’amistat és perquè es del Barri Vell i perquè havia format part de la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona, de la qual jo en vaig ser la primera dona pendonista, l’any 1988.

Llavors va ser el pregoner de la Setmana Santa de Girona i ara fa poc, quan li vaig enviar l’enllaç amb l’article, en va contestar amb unes sentides paraules que li agradava tenir notícies meves.

Encara que no ho sembli, tenir tanta representació a Montserrat de gent de Girona fa que Montserrat ens la sentim encara una mica més nostra. Per la meva part, el Pare Carles Gri, veí i amic de la infància del meu germà al cel sia és l’arrel més gran que hi tenim, i ara jo sola hi tinc el Pare Damià, perquè vaig seguir la seva germana Montse fins el darrer alè de vida i el Pare Bernat Juliol, Daniel de nom de naixement, quan va professar el 2011 ja em va enviar els bonics recordatoris.

Bernat, a prop dels 43 ets del monjos més joves de Montserrat, damunt teu tens grans responsabilitats que sé que portaràs amb la gran professió que sents i enteresa. Enhorabona, Bernat Juliol.

La notícia m’ha omplert de felicitat i per això cal recalcar que Montserrat cada dia ens la sentim una mica més nostra, som molts els gironins que el diumenge estem pendents de Montserrat i com no de la seva extraordinària escolania.

(*) Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona