Un cop ben entrada la tardor, els ciutadans de Girona, comencem a sentir el tradicional olor de les castanyes, la qual cosa ens anuncia l’arribada de les nostres Fires de Sant Narcís.

Si els dos darrers anys, gairebé no les hem pogut gaudir, per culpa de la covid, enguany, feliçment sí que les podrem celebrar, amb una notable normalitat, trencada solament pel manteniment de l’ús de la mascareta, en segons quines circumstàncies, sobretot en locals tancats.

L’any passat, vàrem tenir una pseudo celebració, plena de limitacions i d’inseguretats, que no donaren massa motius, per a la festa i l’alegria. Per això, les i els que vàrem poder visitar la capella del sant o assistir al seu tradicional ofici, vàrem demanar que, a part de la bona convivència entre els gironins, ens ajudés a alliberar-nos de la malaurada covid. Enguany, bé sigui per la seva intercessió, o mercès als científics i a la vacuna, esperem poder tornar a tenir unes joioses Fires, talment com mana la tradició.

L’única cosa que ens pot enfosquir el panorama, deixant a part la política –que no passa pels millors moments– serà que l’encariment de l’energia –llum i gas– pot representar un perjudici, per a les butxaques dels ciutadans. És el nostre parer.

Malgrat tot Bones Fires! Per a tothom.