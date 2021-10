Sí, Girona m’enamora, el que no m’enamora és la brutícia que últimament patim, la quantitat de fulles que cauen a la tardor, sense que ningú les reculli. Fa temps que no veig les brigades de neteja.

Una altra cosa que no enamora és que encara no hi ha data per començar el nou hospital públic, mentre la nova clínica Girona ja està a punt per a la inauguració.

Crec que sobren ministeris, polítics i càrrecs de confiança. A més, algú podria dir perquè el president de la Generalitat cobra el doble que el president espanyol? No tota la culpa dels mals que patim la té Madrid.

Atentament.