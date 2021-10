A la Rambla Vidal de Sant Feliu de Guíxols es troba el Museu d’Història de la Joguina. En un edifici d’estil modernista se’ns convida a visitar la col·lecció de joguines de Tomàs Pla.

Recorrent les plantes del museu, veient la gran quantitat de cotxes, nines, cavalls, jocs de taula o d’altres fets de materials diversos, entreveus com jugava la mainada en dècades molt separades, perquè els objectes van ser fabricats entre 1875 i 1935.

Veus com l’estètica de cada època va canviant, com els gustos són diferents: hi ha nines que avui en dia farien por als nens d’ara, o bé com les normes de fabricació imperants convertirien moltes de les joguines en il·legals de poder vendre ara.

Una de les peces històriques que més hi destaca és el drac que hi havia al Parc d’atraccions de Montjuïc.

Tot en un conjunt, un edifici on es pot gaudir tant del contingut com de l’arquitectura, ja que la casa té tot de detalls per descobrir.