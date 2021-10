Ens agrada de dedicar escrits a persones amb motiu d’algun aniversari rodó. Avui, però, no el dediquem a una persona... sinó a una casa, la casa familiar. I ho fem per un motiu especial: «compleix» cinquanta anys, la qual cosa ens genera un munt de sensacions i sentiments, entranyables i profunds, els quals, ens imaginem, deuen ser comuns als que viu molta altra gent quan es troba davant d’una efemèride similar.

És un d’aquells moments que poden convidar un ésser humà a aturar-se en un dels replans de l’escala de la seva vida i a mirar enrere, a recuperar estones agradables, a desempolsar records... i, sobretot, a valorar allò que l’existència li ha ofert i li ofereix.

En evocar aquesta data, ens ha plagut de rellegir un escrit d’Antoni Rovira i Virgili, titulat, precisament, «Les cases velles», publicat al diari La Publicitat el 25 de gener de 1924 i recollit en l’aplec Teatre de la Natura i Teatre de la ciutat (Proa, 2000). El descobrírem fa temps, però ens causà una impressió tan gran que sempre més hem tingut present. En transcrivim un fragment: «Sovint trobem en els homes un sentiment d’afecte a les cases que han habitat durant molts anys. Aquells sostres, parets, trespols, escales, portes i finestres que han estat companys nostres per un llarg temps, han esdevingut amics. Ells han estat muts testimonis de les nostres alegries i de les nostres tristeses».

Les llars aixequen, dins seu, serralades d’humanitat. Els seus interiors concentren records. Propicien retrobaments. Enllacen generacions. I, malgrat que les maneres de viure han canviat molt en les darreres dècades, ens parlen d’arrelament i de la necessitat que tenim tots de sentir-nos d’un lloc.

Quantes coses que ens venen al cap ara mateix: moments bons i moments difícils, com la vida mateixa; munts de converses i vivències; imatges i expressions de les persones estimades que ens han precedit; olors de la cuina i del lloc de treball... I un reguitzell de petites coses que fan que un habitatge tingui una identitat pròpia, que és fàcilment interioritzada per les persones que hi han habitat o hi habiten: àlbums de fotografies, un banc, unes cortines, uns gronxadors, un rellotge de paret, mobles, quadres de pintures, llibres, alguns dels quals amb dedicatòries que obren nous espais de vida, un jardí...

«Com a casa, enlloc», diu, amb tot l’encert, una dita popular i és que les llars tenen –ben cert– una sensibilitat molt especial.