Que ningú dediqui ni deu minuts a ventar-se cops de cap a la paret per intentar entendre què passa amb el servei de neteja viària i recollida de residus ni el debat sobre la pròrroga a l’empresa actual. Ni amb els set milions extres que es volen pagar a la nova empresa quan es tiri endavant el nou contracte (molts dels diners per fer-hi front es traurien de l’augment lineal del 7,8% de l’IBI. Sí, el mateix als rics que als pobres). Ni si tot plegat servirà per a molt.

Ni amb pedagogia infinita com voldrien els flower powers ni amb tota la plantilla de la policia repartint multes com voldrien els més rancis, la ciutat estarà prou neta mai. Sempre hi haurà humans llençant burilles a terra (enceses i apagades), amos de gossos simulant no veure la seva mascota defecant, energúmens bevent una llauna i deixant-la al banc tot i tenir una paperera a dos metres, ampolles de vidre en corriols de boscos plens d’espines o gent anant al contenidor i deixant la bossa d’escombraries estintolada en un dels recipients, òbviament sense separar ni un sol residu. Al voltant dels contenidors és on sí que, de vegades, a un li venen basques.

Hi ha gent que no vol la ciutat bruta, però que ja li va bé que no estigui neta si no ho està. Dediquin els deu minuts a preguntar-se per què. El cap ho agrairà.