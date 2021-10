Si ens atenem al que es considera com emergència climàtica, hauríem de ser tan conseqüents com s’ha fet amb l’emergència sanitària. Però no és així, i aquest contrast continua restant credibilitat a les institucions i en primer lloc als científics, que tant s’han prodigat amb la pandèmia d’una manera sobrepassada, omnipresent i sempre alarmant. Però en canvi quan es tracta d’influir, alertar, assessorar, publicar, sobre l’actual estat d’emergència climàtica, declarada per la Generalitat ja fa dos anys, semblaria que no és tan preocupant...

Anem a veure els diferents gustos... Per una banda, tenim els que sempre s’amaguen, o no, però eviten exposar-se a declaracions públiques, doncs prefereixen la zona de confort de la recerca. I si aquesta recerca està orientada més per interessos acadèmics o científics personals, que per utilitat social i ambiental, sense comentaris.

Després tenim els que fa temps van fent la viu-viu amb les institucions i els patrocinis, sense molestar ni incomodar políticament, al contrari, ensabonant, doncs en un cas es quedarien sense jornades i taules rodones, i en el cas dels patrocinadors, sense programes o projectes.

També tenim una variant sorgida al calor de la mateixa emergència climàtica, on durant el dia ben situats i amb bons sous, treballen pel sistema, i al vespre són «revolucionaris» col·laborant amb actes i declaracions alarmistes sobre els riscos de les energies renovables!!! (quan mai han obert la boca amb les no renovables); fins i tot generant un discurs fatalista sobre el que té d’irreversible el canvi climàtic, quan la seva trajectòria la van fer, en cas de no estar absents (la majoria) primer de «negacionistes» (no estava prou demostrat) i després de «relativistes», on reconeixien l’evidència (però no n’hi havia per tant amb els impactes)...

Avui, atesa la velocitat de la crisi climàtica, opten per fer discursos teòrics brillants, crítics i trencadors, superant amb radicalitat al mateix moviment ecologista (que per cert, en el nostre entorn, ni és moviment –és suma puntual de grups coneguts i saludats–, ni és ecologista, doncs la suma de minories conservacionista, naturalista, animalista, paisatgista, etc. no fa una majoria social alternativa). I això ho intueixen o ho saben les institucions, doncs en cas contrari ja estarien endegant mesures, que es considerarien impopulars, doncs apuntarien en bona direcció, però tindrien el suport d’aquesta massa crítica.

Certament això provoca alguns mals de cap a alguns ajuntaments que sí fan coses i que veuen com la ciutadania passa o no els segueix, però prefereixen això, a que els empaitin. Òbviament això afavorirà tard o d’hora, l’eclosió de grups o col·lectius radicals, sigui per activisme, sigui per endegar iniciatives jurídiques contra les Administracions, per inacció climàtica. El que s’anomena justícia climàtica i que a partir de la Conferència sobre Canvi climàtic COP 26, de primers de novembre, s’estendrà com una taca d’oli per tota Europa.

Finalment, tenim els que certament són honestos amb la feina que fan, però no tenen gaire interès en influir en les institucions (o pot ser s’han cansat, doncs sempre es topen amb els interessos polítics de partit, del govern o electorals).

En definitiva, pocs són els científics que estiguin pressionant a les institucions perquè prenguin mesures més ambicioses, en línia amb l’emergència climàtica en la que estem. Se’m dirà que aquesta no és la feina dels científics. Però curiosament aquesta «vara de medir» no s’ha utilitzat en l’emergència sanitària.

Per altra banda i atès el buit que es deixa, proliferen empreses consultores que veient negoci amb els Fons europeus Next Generation sí s’han espavilat i pressionat per estar ben posicionades envers les polítiques de mitigació del canvi climàtic, com en el seu dia va succeir amb les Agendes 21 Locals, que quasi totes amb el pas dels anys han quedat en paper mullat. I com, per cert, pot tornar a passar amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Però mentre, resulta, que estem en una emergència, on prenen molta rellevància i urgència les polítiques d’adaptació al canvi climàtic, sovint oblidades, doncs els científics fugen de la prospectiva de riscos, com de la pesta, i on els ajuntaments no se la creuen. Es calcula que actualment el 90% de despeses en emergència va dedicada a mitigació i només un 10% a adaptació (o sigui: riscos, impactes i vulnerabilitat).

Això ho acabaran pagant els ajuntaments que són els que estan en primera línia dels impactes del canvi climàtic. I més encara els que estan en primera línia de mar. En fi, per acabar, dues advertències prospectives: Dos anys és el que dona la Directora General d’Energia de la Generalitat per fer la transició energètica; dos anys és el que dono jo en matèria d’implementació de dispositius d’adaptació i gestió de la vulnerabilitat. Més enllà, el col·lapse energètic en un cas i els desastres i els bombers en l’altre. En fi, no puc fer més que acabar preguntant: ¿Generalitat i governants de Catalunya, a què espereu per desplegar a fons tots els recursos i dispositius d’emergència climàtica?!!!