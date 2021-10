Som al gener de l’any 2027, és hora de fer balanç. Durant els anys 2010 al 2017 van ser una anys d’enormes mobilitzacions a Catalunya culminades amb l’1-O de 2017. La reacció del Govern Central va ser fulminant, va suspendre l’autonomia de Catalunya i va destituir el Govern de la Generalitat. Es van fer eleccions i van guanyar altra volta els republicans. Poc a poc la cosa es va posar difícil i es van començar a empresonar dirigents polítics i socials catalans. A Espanya tothom deia que el monstre l’havia despertat els catalans, altres que Vox sortia degut al catalans. Només ens faltava dir que Donald Trump, Boris Johnson i l’ascens del feixisme a Europa i del món sencer es culpa dels catalans i la seva mania insensata de ser una nació.

Al final es van fer eleccions a finals de 2025 a Espanya, Cs i el PP es van posar d’acord en anar d’aliats al Senat i en les circumscripcions petites d’Espanya. El PSOE no va voler fer un Front Popular alternatiu. Va guanyar el trifàl·lic. Van aplicar indefinidament el 155 a Catalunya. La manifestació de Barcelona ha desbordat la policia, Le Monde titulava com l’any 1976: «El desafiament català». Han calgut unes grans manifestacions a les principals capitals europees per tal que una inoperant i antidemocràtica UE digui alguna cosa tot i els informes que any rere any ha fet Amnistia Internacional. El Govern d’extrema dreta espanyol ha acabat prohibint també al Partit Socialista Obrero Español. La policia ha assaltat la seu de Ferraz. Els seus dirigents resten atònits mentre són detinguts un a un. La Internacional Socialista, amb molt de retard, ha començat tímidament a moure’s: «estem una mica preocupats» –han dit– mentre anaven a fer el vermut. Ara per fi, la Unió Europea ha reaccionat davant l’escàndol de l’opinió pública internacional. Han posat una multa de 60 euros al govern espanyol.

Han calgut moltes vagues, moltes manifestacions, molts depurats a l’administració pública, molts presos, molta pressió i al final sis anys després, l’any 2031 la monarquia ha caigut. Felip VI s’ha exiliat a Suïssa. I per fi s’han convocat eleccions democràtiques i han sortit els presos al carrer. Pedro Sánchez ha declarat: «cuando las cloacas del Estado atacaron a UP y a los republicanos catalanes me equivoqué no cesando a Grande-Marlaska y poniendo a un demócrata. También me equivoqué cuando Meritxell Batet no protegió a los diputados catalanes y canarios. Después de ocho años de cárcel, ahora sé que no es lo mismo Vox que ERC y sé que Pablo Iglesias tiene profundas convicciones democráticas. No lo tendría de haber dejado ir». Al cap de pocs dies van nacionalitzar les elèctriques i el preu de l’electricitat va baixar en picat.