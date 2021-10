La possibilitat que l’esplanada de la Copa es convertís en un incontrolable camp de batalla que disparés la perillositat de les protestes per la sentència del Procés va mantenir les barraques tancades durant les Fires del 2019. I, ara fa un any, com va fer amb tantes altres coses, la pandèmia també les va esborrar de les nostres agendes. Dos anys sense barraques han estat un càstig per a molts joves (i per alguns que ja no ho som tant), però també eren una porta oberta perquè aquella vella remor que «entre els que manen a la ciutat» no els hi faria res que desapareguessin per sempre, es convertís en realitat. En veu alta ningú, o pocs, diran que les barraques s’han de suprimir. Però, la temptació deu haver estat forta: si les Carpes ja són una imatge mig esborrada al fons de la memòria per què la gent no s’hauria d’oblidar les barraques després de dos anys sense anar-hi?

La protecció de la Devesa i les molèsties als veïns en els llargs estius de finestres obertes van ser les «causes» del final de les Carpes, tot i que aquella època també hi havia una remor en veu baixa: la que explicava que a la Plaça del Vi no agradava «l’ambient» d’alguna de les veles. Ara bé, fins i tot els que han tingut la temptació de passar la goma d’esborrar per sobre de les barraques, saben que les Carpes eren un negoci privat i que, en canvi, de la caixa que es faci durant aquestes dues setmanes a la Copa no se’n beneficia cap empresari, sinó associacions culturals, esportives, estudiantils, veïnals o socials de la ciutat.

La presència d’aquestes associacions és un enorme contrapès a la temptació de tancar, de manera definitiva, les barraques. De moment, la pandèmia ha obert la porta a passar d’una quinzena de barraques a una barra conjunta. Una novetat que d’aquí a un any, tant de bo ja sense restriccions sanitàries, s’haurà de veure si es queda per sempre per així anar, a poc a poc, cap a un model de barraques més institucionalitzades i en les que l’associacionisme vagi perdent pes. Un model que, si aquest és un motiu per anar cap a aquesta direcció, no farà que les nits de Fires siguin més «ordenades». Perquè, i això ha quedat molts clar en els darrers mesos, omplir de regulacions l’esplanada de la Copa és la millor manera d’incentivar els «botellons» a sota els plàtans de la Devesa.