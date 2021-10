Girona. Primer dia de Fires de Sant Narcís d’enguany. Carrers més plens que cap altre últim divendres des de l’inici de la pandèmia. Gegants que es van preparant a cada lloc per acabar després tots plegats a la plaça de l’ajuntament. Primer cop on veus ja una petita multitud d’infants acompanyats d’adults picant de mans al ritme de la música de les colles que acompanyen els gegants i capgrossos. Plaça de l’Ajuntament, rebuda de tots els gegants, capgrossos i bandes. Un munt de persones que els veuen a la pantalla i en directe. Hi ha mascaretes, però sembla que per fi es torna a la manera d’abans de celebrar-ho tot.