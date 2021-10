Com a gironí, antic portador de l’Esquivamosques i de l’Argentera, fill del constructor dels Capgrossos de Girona, vull manifestar la meva decepció, tristesa i enuig en veure els nostres antics Capgrossos, encapçalats pels Gegants vells de Girona, l’Àliga i pel Tarlà com estan acumulant pols darrera la vitrina, just a l’entrada del museu d’història de Girona. Estampa molt trista per una ciutat que està a punt d'engalanar-se per celebrar les Fires de Sant Narcís. Responsables pertinents del museu, recupereu la dignitat que ha de tenir i es mereix la nostra imaginària, traieu la pols i no deixeu que la brutícia es vagi acumulant amb el pas del temps darrera les vitrines del museu de la nostra ciutat.