Estudies o treballes? Era la pregunta recurrent dels joves de finals del segle passat per entaular relació amb altres persones. Aquesta pregunta va quedar obsoleta en el moment que la gran majoria va optar per l’anomenada educació superior. No calia preguntar, perquè ja se sabia la resposta: estudio. A l’Institut de El Entrego, de la promoció del tan simbòlic any 1975, només uns pocs privilegiats vam arribar a la universitat. Això sí, molts més que a la generació anterior.

La universitat era un luxe no tant pel cost com per la urgència de contribuir a l’economia familiar i per una ànsia d’independència. Així que la majoria va seguir la via ràpida i va optar directament per treballar. Es van convertir en aprenents d’un ofici que no s’estudiava, més enllà de les universitats laborals, sinó que s’anava transmetent dels més veterans als més novells. Vist des d’avui, es pot dir que a uns i altres ens ha anat força bé.

Més de quaranta anys després, als instituts la situació és just al revés. Tots prefereixen estudiar sense saber gaire bé per què, probablement per guanyar temps en espera d’una situació més favorable que no acaba d’arribar. A més i malgrat tot, les economies de la classe mitjana estan més sanejades i la urgència per independitzar-se ha desaparegut.

Aquesta societat ha oblidat que anar a la universitat no és un finalitat en si mateixa, sinó una preparació per acabar exercint una professió on emprar els sabers adquirits. Un camí no gaire diferent i sense millors expectatives que la formació professional. Tot i això, a les aules del batxillerat d’avui, optar per l’educació tècnica continua essent mal vist. Es considera l’opció dels maldestres.

I aquí estem, passades quatre dècades, sense un model educatiu ni laboral eficient. Continuem empantanegats en les discussions polítiques de la reforma laboral, ocupats en disputes bizantines que fins i tot poden dinamitar la coalició de Govern. No es parla del contingut de la reforma i com afectarà els treballadors. Només de les diferències polítiques entre els ministres. La política no pot ser un fre per al problema més gran d’aquest país: l’atur.

La bona notícia, de la qual per descomptat gairebé no se’n parla, és que sembla que aquesta vegada sí que tirarà endavant la Llei de la Formació Professional. Almenys, no s’aprecia gaire debat sobre això. Tant de bo arribi a temps per frenar aquesta xacra de tenir el 40% dels joves a l’atur i aconsegueixi que aquesta opció deixi d’estar estigmatitzada.

És incomprensible que al país amb més atur d’Europa, els empresaris es queixin de manca de mà d’obra qualificada. La construcció, el transport, el turisme, l’hostaleria són alguns dels sectors que no aconsegueixen atraure treballadors. Es diu que les condicions no són atractives i que els contractes són precaris. La veritat és que hi ha un desajustament entre l’oferta i la demanda. I si el mercat no s’ajusta sol, com sembla, algú ho haurà d’ajustar.

Les sèries, que han esdevingut avui el retrat més popular de la societat, ens il·lustren sobre el problema. Es parla molt de la coreana El juego del calamar, que ens presenta a les deixalles humanes de la societat capitalista en una lluita mortal per sortir de la misèria: ludòpates, delinqüents, emigrants, que s’han quedat a la cuneta i lluiten per trobar, a través dels diners, un forat a la societat. La conclusió clarivident és que els diners –com la loteria– no són la sortida.

Hi ha una altra sèrie, molt més edificant i de la qual se’n parla molt menys: la nord-americana La asistenta. És la història d’una mare jove que per aconseguir la seva independència, sortir de la misèria, dels maltractaments i trencar el cercle d’explotació, es dedica a netejar cases. Està inspirada en l’autobiografia de Stephanie Land, que va anar escrivint les seves experiències primer en un bloc, després en un blog i, més tard, al New York Times. Va acabar trencant el cercle. «Treball dur, poc salari i el desig d’una mare per sobreviure» és l’il·lustratiu subtítol. Probablement sigui un relat il·lús, una excepció, però és l’única manera d’obrir-se camí a la vida sense dependre de ningú, sense esperar que l’Estat vingui a casa a oferir-nos un futur.