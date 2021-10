Cadascú tenim els nostres ideals de bé comú. I, probablement, la reparació dels greuges històrics i culturals envers la situació i posicionament social de la dona en sigui un. Dit això, sovint pot sorgir alguna deformació fanàtica que n’origini efectes col·laterals perversos. Els en parlo d’un.

Certa associació que m’estimo ha decidit que la meitat dels membres electes han de ser dones i que l’altra meitat siguin «persones» (homes o dones). L’objectiu és aconseguir que la majoria siguin dones. Obvi, oi? Ara bé, s’ha passat de frenada i, a més, és un menyspreu tant per homes com per dones. Un desastre, una espifiada fruit d’una ingenuïtat obsessiva. Els ho justifico breument.

No es pot ser «representant pel sexe», sinó per la vàlua. Cal poder escollir qui es considera més adequat sense menystenir-ne un per ser home o valorar-lo més per no ser-ho. I tampoc al contrari, clar, com es feia abans, en els temps foscos.

Vegin el cas límit: suposem que una noia no és votada per ningú; ni tan sols ella mateixa es vota a si mateixa perquè es considera no apte per representar algú o exercir un càrrec. Però de fet, surt escollida, amb zero vots, perquè hi havia tants candidats homes que «li toca» per proporció. Oi que no pararem de riure o bé, encara pitjor, de plorar? Doncs quan la «discriminació positiva» s’aplica com si estiguéssim bojos, desassenyadament, podrien passar coses com aquesta.

Menys mal que les dones que conec –com els homes que conec– no estan infectats d’aquest virus obsessiu-compulsiu de «premiar el sexe». Hauria de ser un «objectiu tendència» però no una «condició prejudicial». Confio que ho corregim, perquè els primers interessats som els feministes i les mateixes dones.