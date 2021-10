Estem anclats amb un retrocés continuat de mancances a la nostra societat hospitalària. És evident que no aconseguim una normalització adequada en vers a solventar aquest problema vital. Podem presumir i de fet així és; que les infermeres sortides de les nostres universitats tenen una vàlua altíssima envers a altres països. Una condició prioritària per les mostres de preparació adquirides i que podem ratificar amb escreix. Però, els estaments sanitaris n’actuen en conseqüència del que disposem. Amb un resultat negligent quant als qualificatius demostrats, i que els hospitals europeus si saben valorar els seus coneixements.

Són molts anys que se les menysprea professionalment, sense voler adonar-se de què aquest valor se’ns escapa de les mans i empobrim l’especialitat. On les retribucions són nefastes, obligant-les a marxar del país. Em pregunto: Fins quan l’administració sanitària reconduirà un estatus millorat i equiparat a la resta del món? Fora bo sortir de la precarietat esmentada, per guanyar-nos la confiança d’aquest col·lectiu amb tantes mostres de professionalitat. Les seves inquietuds s’han posat de manifest amb la pandèmia sacrificant tot el seu saber i entrega a la vocació per la que exerceixen. Serem tant rucs que no ho veiem sense saber el què passa.