Fa pocs dies, un jove va morir a Empuriabrava quan tornava de treballar en patinet elèctric a Empuriabrava. Circulava correctament, però el va envestir un cotxe conduït per un home begut. Una de les conseqüencies del tràgic sinistre és que l’empresa de supermercats on treballava ha decidit posar el màxim de traves possibles a què els seus empleats utilitzin aquest mètode de transport: no deixaran que els treballadors entrin els patinets a les instal·lacions o que els guardin als aparcaments o taquilles.

És evident que el problema no és el patinet elèctric, sinó el perill que tenen els que l’utilitzen. Els carrers de les nostres poblacions estan pensats, sobretot pels automòbils, molts dels quals veuen aquests vehicles com una molèstia. L’alternativa és repensar la mobilitat, amb espais adequats per a bicicletes i vehicles de mobilitat urbana no contaminants.

Però mentre no arribem a aquest objectiu, no em sembla que intentar prohibir (o desincentivar) el seu ús, com ha fet la cadena de supermercats, sigui una bona idea. Els patinets elèctrics són una alternativa econòmica per a molts treballadors mileuristes que s’han de desplaçar per municipis amb greus mancances de transport públic.