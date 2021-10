Girona. Primer dia de Fires de Sant Narcís d’enguany. Carrers més plens que cap altre últim divendres des de l’inici de la pandèmia. Gegants que es van preparant a cada lloc per acabar després tots plegats a la plaça de l’ajuntament. Primer cop on veus ja una petita multitud d’infants acompanyats d’adults picant de mans al ritme de la música de les colles que acompanyen els gegants i capgrossos. Plaça de l’Ajuntament, rebuda de tots els gegants, capgrossos i bandes. Un munt de persones que els veuen a la pantalla i en directe. Hi ha mascaretes, però sembla que per fi es torna a la manera d’abans de celebrar-ho tot.

El passat dia 1 de juny vaig rebre l’alta hospitalària del Centre Josep Trueta de Girona. Vaig prometre que escriuria aquest text per tal de fer evident les grans mancances a la Sanitat Pública actual, no sense retre un homenatge a tot el personal que em va atendre durant la meva estada tant des de l’UCI fins a les plantes cinquena i vuitena. No puc recordar tants de noms de persones que em varen tractar amb carinyo, comprensió i una dosi extra d’amabilitat difícil de trobar arreu. És per això que vull fer palès les condicions extremes a que es veuen obligats a treballar tots els/les sanitaris, metges, infermers, celadors, auxiliars, netejadors i tants d’altres professionals de dit Centre i de tots els Centres de Catalunya en general, fent jornades de 12 hores seguides moltes vegades, sobretot durant la COVID, penso que no n'hi ha prou amb aplaudiments anònims, es mereixen molt més, no només una paga i cap a casa, on s’és vist que els i les netejadores no rebessin cap paga? Totes aquestes persones s'hi han deixat la pell per ajudar-nos, repeteixo es mereixen molt més. Els qui prenen aquestes decisions haurien de reflexionar-hi. Quan et trobes ajagut en un llit d’hospital no ets ningú, depens exclusivament de la bonhomia de les persones que t’han d’ajudar en tot i per tot, malauradament jo vaig tenir prou temps per reflexionar-hi i crec i em reitero en que el Departament de Sanitat hauria de procurar que el seu personal fos molt més valorat tant econòmicament com agraint la seva vàlua més sovint.

Benvolguts, jo us reitero el meu agraïment més sincer.

Com a gironí, antic portador de l’Esquivamosques i de l’Argentera, fill del constructor dels Capgrossos de Girona, vull manifestar la meva decepció, tristesa i enuig en veure els nostres antics Capgrossos, encapçalats pels Gegants vells de Girona, l’Àliga i pel Tarlà com estan acumulant pols darrera la vitrina, just a l’entrada del museu d’història de Girona. Estampa molt trista per una ciutat que està a punt d'engalanar-se per celebrar les Fires de Sant Narcís. Responsables pertinents del museu, recupereu la dignitat que ha de tenir i es mereix la nostra imaginària, traieu la pols i no deixeu que la brutícia es vagi acumulant amb el pas del temps darrera les vitrines del museu de la nostra ciutat.