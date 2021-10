Vés a saber, dijous a la nit potser a la Copa érem 10.000 o 15.000 persones, o potser més, però ningú s’ho podia imaginar que el primer concert de Barraques quan ja les havíem començat a oblidar, per falta de consum, batria records. Tampoc ningú, qui ho havia de dir, va pensar que per molta obligatorietat de la mascareta, allà seria pràcticament impossible controlar-ho, i més si ho vols fer amb una dotzena d’agents que l’única cosa que volen és fugir d’allà sense buscar-se embolics i tenint la nit (o la festa) en pau. És la conseqüència de fer les coses només de cara la galeria, i després encara surts i renyes a la gent. Són Fires, han tornat les Barraques, els concerts, les atraccions i les activitats multitudinàries al carrer. I Girona ha respost amb ganes tot i que molts hagin decidit oblidar la mascareta a casa. D’aquella primera nit a la Copa, dijous passat, em quedo amb el concert d’Oques Grasses, en un moment en què A tope amb la vida s’ha convertit en una bona banda sonora per posar música al dia a dia. Allà, a prop del mític fanal, semblava que no havien passat els anys. Però després penses que del cartell d’aquest any a banda d’Oques la resta de grups són gairebé desconeguts per a tu i que, potser sí, t’estàs fent gran i que, efectivament, la mascareta té una doble utilitat en el teu cas.