Estem anclats amb un retrocés continuat de mancances a la nostra societat hospitalària. És evident que no aconseguim una normalització adequada en vers a solventar aquest problema vital. Podem presumir i de fet així és; que les infermeres sortides de les nostres universitats tenen una vàlua altíssima envers a altres països. Una condició prioritària per les mostres de preparació adquirides i que podem ratificar amb escreix. Però, els estaments sanitaris n’actuen en conseqüència del que disposem. Amb un resultat negligent quant als qualificatius demostrats, i que els hospitals europeus si saben valorar els seus coneixements.

Són molts anys que se les menysprea professionalment, sense voler adonar-se de què aquest valor se’ns escapa de les mans i empobrim l’especialitat. On les retribucions són nefastes, obligant-les a marxar del país. Em pregunto: Fins quan l’administració sanitària reconduirà un estatus millorat i equiparat a la resta del món? Fora bo sortir de la precarietat esmentada, per guanyar-nos la confiança d’aquest col·lectiu amb tantes mostres de professionalitat. Les seves inquietuds s’han posat de manifest amb la pandèmia sacrificant tot el seu saber i entrega a la vocació per la que exerceixen. Serem tant rucs que no ho veiem sense saber el què passa.

Cadascú tenim els nostres ideals de bé comú. I, probablement, la reparació dels greuges històrics i culturals envers la situació i posicionament social de la dona en sigui un. Dit això, sovint pot sorgir alguna deformació fanàtica que n’origini efectes col·laterals perversos. Els en parlo d’un.

Certa associació que m’estimo ha decidit que la meitat dels membres electes han de ser dones i que l’altra meitat siguin «persones» (homes o dones). L’objectiu és aconseguir que la majoria siguin dones. Obvi, oi? Ara bé, s’ha passat de frenada i, a més, és un menyspreu tant per homes com per dones. Un desastre, una espifiada fruit d’una ingenuïtat obsessiva. Els ho justifico breument.

No es pot ser «representant pel sexe», sinó per la vàlua. Cal poder escollir qui es considera més adequat sense menystenir-ne un per ser home o valorar-lo més per no ser-ho. I tampoc al contrari, clar, com es feia abans, en els temps foscos.

Vegin el cas límit: suposem que una noia no és votada per ningú; ni tan sols ella mateixa es vota a si mateixa perquè es considera no apte per representar algú o exercir un càrrec. Però de fet, surt escollida, amb zero vots, perquè hi havia tants candidats homes que «li toca» per proporció. Oi que no pararem de riure o bé, encara pitjor, de plorar? Doncs quan la «discriminació positiva» s’aplica com si estiguéssim bojos, desassenyadament, podrien passar coses com aquesta.

Menys mal que les dones que conec –com els homes que conec– no estan infectats d’aquest virus obsessiu-compulsiu de «premiar el sexe». Hauria de ser un «objectiu tendència» però no una «condició prejudicial». Confio que ho corregim, perquè els primers interessats som els feministes i les mateixes dones.

Les vídues, pensionistes, els mileuristes i els autònoms hem de veure amb impotència, desencís i disgust l’espectacle de caricatura de democràcia del nostre país.

-Un jutge que encongeix a la Presidenta del Congrés i inhabilita un diputat que encara no està clar que sigui l’autor dels fets, un partit Podem, que el deixa a l’estacada doncs podria perdre la cadira, plat i taula al govern.

-Una ERC que juga al si o al no dels pressupostos generals segons les mongetes que li posin al plat del Sr. Rufián?

-A Catalunya, un govern que està suant aigua i sang per assolir el suport de Junts i la Cup (Madrid aplaudeix aquesta decisió)

-200 milions promesos a l’illa de la Palma que només és la xocolata del lloro davant la gran necessitat.

-400 euros al jovent, perquè no hagin de treballar (seran vots?)

-100 milions per pal·liar el desorbitat preu de la llum .

Europa comença a estar tipa d’Espanya, i els espanyols de la mala gestió, de la mala administració i de la gran quantitat de guinguetes i pessebres que hi ha a Madrid. I els que han treballat i encara treballen veuen emprenyats, que els diners no arriben a finals de mes pel desgavell dels que ens governen que estant mirant sempre cap a un altre costat.