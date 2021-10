L’hospital de Figueres deixa molt a desitjar, com a hospital català que és, però això ara importa molt poc. Som aquí perquè la nit anterior la nostra amiga l’ha passada molt malament. Li van detectar el càncer fa dos anys i està arribant al límit del que li havien pronosticat de vida. Fins ara havia tingut dolors, i el seu estat s’havia degradat fins a deixar-la als ossos, però tot s’havia complicat la darrera setmana.

Així que allà estàvem, uns quants amics de la feina, seria l’any 2008, un migdia d’estiu asseguts a una sala d’espera. Ens sembla increïble que faci tanta calor i a fora tot estigui tan verd i ple de vida i que la mort s’atrinxeri allà, en una sala contigua, tan a prop i alhora tan lluny de nosaltres, amb la finalitat d’emportar-se a la nostra amiga. Estem aclaparats en aquesta incredulitat. És tan jove, ella, que pensàvem que se salvaria, però d’això res. Esperem que se l’emportin com més aviat millor a cures pal·liatives, però encara ha d’esperar, encara no hi ha lloc, encara que ja l’han estat visitant a casa seva.

M’escandalitza que la meva amiga pateixi i que aquest patiment s’allargui només perquè les lleis així ho disposen. Quan la mort és a prop nostra pensem en el nostre final creuant els dits perquè sigui, no tant indolor, sinó una mort digna, sense mostrar-nos aterrits i embogits pel dolor. Que puguem ensenyar als nostres fills (així sigui fingit) que no li tenim por i que és el procés natural de la vida. Així, quan els hi toqui, potser l’enfronten amb valor.

Quan encara la llei no estava aprovada, he fanfarronejat moltes vegades de sortir a robar bancs fins que m’enganxi un tret, si ja no puc més, si tinc comptats els dies. Era una vulgar mentida, però aquell dia a l’hospital de Figueres fins i tot jo mateix m’ho havia cregut. Continuo tement a la mort, però amb la nova llei d’eutanàsia sé que si les coses es posen lletges no caldrà patir. Podré mentir (i semblar creïble), i assegurar que no li tinc por, fins a l’últim sospir.

Quan la llei de l’eutanàsia es va aprovar, per fi, com tants altres mortals vaig sentir un gran alleujament. Avui, que ja s’ha fet una realitat, que els diaris parlen dels primers casos a Catalunya (a la província de Girona el primer ha estat a la Garrotxa), continuo creient que és una de les lleis més importants que s’han aprovat als darrers anys. Ens hem guanyat finalment el dret de morir amb dignitat. Avui temem una mica menys la mort.