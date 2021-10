Quadrar un cercle sempre s’ha dit que és un impossible però a nivell metafòric, a vegades, s’aconsegueix. I no pas per un miracle sinó per talent, paciència, constància i assumpció del risc.

Gràcies a aquestes quatre potes fa poques setmanes que s’acaba de quadrar un cercle gironí. Parlem de la compra per part de la multinacional d’Amer, Hipra –gran especialista en salut animal i que ara ha optat per sumar-hi la salut humana– de l’Startup biotecnològica GoodGut, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

Parlàvem de talent. Sí i tant, sense dubte. El talent d’un equip al qual hem d’afegir, com dèiem, constància i paciència, la mateixa que han tingut inversors com els que formen part de la xarxa BAGI (Business Àngels Girona). I és aquí on cal mencionar el risc, no tant per la confiança en un projecte espectacular sinó assumint que el diner privat que s’hi va invertir fa una colla d’anys podia quedar en no-res. No podem oblidar que el món, les circumstàncies i la sort també són cartes sobre el tauler de joc per molt que «els bacteris no enganyin», com ens varen advertir els emprenedors quan ens varen presentar els seus indicadors i que, davant l’espectacularitat de la seva recerca universitària, varen entendre que era gairebé obligatori convertir-los en solucions innovadores per lluitar contra les malalties digestives i més econòmiques per al sistema sanitari.

Sovint és recurrent el debat sobre si el capitalisme és necessàriament salvatge o pot ser amable. Ens agrada pensar que més enllà de ser amable el que ha de ser és generós i la generositat, quan entren en joc xarxes d’àngels inversors com BAGI, es tradueix en una assumpció molt elevada de risc, sí, però també invertint en projectes que millorin el món. Els sistemes econòmics els fan les persones i en funció de les seves pulsions el fan més amable o més salvatge i en el cas de la inversió de BAGI a Goodgut els diners serveixen, entre altres coses però en primer lloc, insistim, per salvar i millorar vides, societats, països...

Cal reiterar-ho. Invertir en startups és arriscat però l’exemple que ens ocupa hauria d’animar a molts altres inversors gironins a engrandir la nostra xarxa perquè quants més serem, menys risc assumirem en tant que podrem diversificar molt més i disposar del propi talent i coneixement dels nous inversors alhora d’analitzar i seleccionar amb més cura encara les desenes i desenes de projectes que ens arriben mensualment.

Tornem-hi. El cas de la venda de GoodGut a la multinacional gironina Hipra representa la quadratura del cercle. Talent sorgit de la Universitat de Girona, amb suport de diner privat en bona part de BAGI, creant un projecte disruptor i d’èxit adquirit per una multinacional del país que expandirà arreu del món GoodGut com a referent internacional de la salut digestiva.

En temps de grans dificultats, sempre han sorgit grans oportunitats a la història com en clau gironina ens ha demostrat GoodGut.