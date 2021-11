Al llarg de la nostra vida tots guardem en el nostre cor incomptables desitjos, sentiments i frustracions que mai hem expressat. En la majoria dels casos, han estat reprimits per l’entorn social per diferents motius: tabús, pudor, inconveniència social, etc. Malgrat tot això, l’escriptura ens permet exterioritzar-los sense més límit que la nostra capacitat per a escriure’ls. És a dir, l’escriptura ens permet transitar tant per la vida real com per la que només està en les nostres ments. Escriure sobre les nostres vivències personals ens permet mantenir la salut mental i també la física, fent més completa la nostra vida. És freqüent que com més anodina és la vida real, més fructífera i entretinguda es fa la nostra vida imaginària. En qualsevol cas, sempre que escrivim sobre la nostra realitat o sobre el que succeeix en la nostra poderosa imaginació, augmentem el coneixement de nosaltres mateixos i de pas el de qui llegeix el que hem escrit.

En el més profund de les nostres ments es formen les imatges de com voldríem que fos el nostre món. Al reproduir aquestes vivències oníriques en l’escriptura, creixen i desencadenen nous móns en les ments dels lectors. Potser mai podrem modificar completament la realitat bàsica, però sí que podrem introduir petits canvis i modificacions que al costat dels induïts per la resta d’escriptors poden contribuir a un món més de d’acord amb les nostres necessitats i desitjos. A vegades l’escriptura i la vida tenen mecàniques molt simples: un somni, un desig o un simple passeig generen records i aspiracions que a partir d’aquest moment pot generar grans canvis.

Quan passejo pel camp o fins i tot quan m’endinso en el bosc, m’adono que els camins m’atrauen i difícilment puc evitar seguir-los. Trobo que són un element paisatgístic que em motiva i encisa mes enllà o mes ençà de que sigui llarg o curt o portin a algun lloc o no. Els rius també són camins d’aigua, de fet. El riu i el camí són símbols de la vida, que neix i deambula. Els rius s’acaben en el mar, els camins en algun lloc, que no sempre satisfà les nostres expectatives. Camins i rius han estat tema predilecte de poetes i escriptors. Machado ens deia: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar». A Nietzsche li va donar per caminar per muntanyes bucòliques i li va sortir el llibre «El passejant i la seva ombra». Murakami va escriure un sobre el córrer. En els últims anys s’han publicat desenes de llibres sobre caminar, llegir i escriure. Caminar, llegir i escriure són activitats joioses.

Caminar és un gran luxe, és sentir-se lliure, és veure, observar com canvia el camp i el bosc, com la ciutat es modifica i com es comporten els vianants. Detectar assumptes del nostre interès en diaris, botigues, entreveure notícies, observar les obres públiques, fer fotos, berenar, trobar a un amic, tafanejar en els comerços de barri. Llegir és entrar en el món de les oportunitats que ens ajuda a recercar noves idees, aprendre coses noves i també a enfrontar-nos a les novetats. Escriure, gran privilegi, és una forma de reflexió, d’ordenar idees i plasmar-les en un paper o en un processador de textos. Ens ajudar a consolidar el que som i dona pas als projectes que tenim al cap.

Soc dels que pensa que res millor que el sofriment per predisposar a la gent a comunicar-se. Quan el dolor i el patiment dels altres es converteix en el nostre propi dolor, en aquest moment la nostra comprensió de la vida es fa mes complerta i fecunda. Sens cap dubte l’escriptura (juntament amb la paraula oral) són eines insubstituïbles a l’hora de comunicar el dolor, el patiment, les inquietuds, les aspiracions, el que som i el que volem ser.

Per cert, llegir i escriure el que pensem i sentim a les «Opinions» de Diari de Girona és un camí ple de satisfaccions: us estic agraït.