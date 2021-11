El dia de Sant Narcís havíem tornat de Fires cap les 9.30 del vespre, amb els nens cansats i satisfets. Estàvem en una casa als afores, a pagès, a uns 2 km del poble. És una casa aïllada, amb una hectàrea de terreny amb tanca perimetral de més de 2,20 metres d’altura. De sobte sentim uns crits a fora al portal, d’algú cridant en català: «Obriu-me, si us plau! M’he fet mal i no veig res. No soc cap lladre. Necessito ajuda!». I els crits es repetien. Tota la família ens vàrem trasbalsar, però, és clar, a aquelles hores i amb els temps que corren, vàrem estar com mig minut dubtant si obríem o no. Els gossos esverats, jo amb el comandament de l’alarma a les mans, m’acosto al portal de ferro, i pregunto: «Què us passa?». Respon: «Soc en Joan V. Estava acabant de llaurar un camp d’aquí a la vora i m’ha entrat alguna cosa al ull. L’altre el tinc malament i no veig res». Obro el portal amb precaucions per por de lladres i ocupes, i veig un senyor de més de 70 anys trasbalsat, nerviós, anguniós, suat... i m’explica la situació. Li dic que passi, es recolza al meu braç i ens n’anem a la casa, a uns 20 metres. Ens asseiem a uns escalons que hi ha i li ofereixo la possibilitat de prendre alguna cosa i de trucar a la Policia Municipal, que sé que tenen servei de guàrdia 24 hores, i ho refusa. M’ofereixo a dur-lo a casa. Diu que truqui a la seva dona. «Vivim a prop de Recuperacions Navarro. Està delicada, no l’esverem». Ho intento amb el seu mòbil. Dues trucades i no connecta. Possiblement ha quedat bloquejat amb els intents anteriors d’ell. Em dona el número fix de casa seva, i amb el meu mòbil tenim sort. Respon la seva dona. «Ara vinc». Li dic: «Som a la casa de l’aigua entre Can Prats i Can Restrudis». «Sí, sí, ho conec, en Joan està bé?». «Sí, sí, però cal que el visiti un metge de seguida». Dit i fet, la senyora es va presentar al cap de 10-15 minuts, i varen marxar junts. L’endemà el truco a casa: «Com estàs, Joan?». Diu: «Bé, vàrem anar al CAP de Cassà i ens varen redireccionar al Trueta, on em varen atendre dos nois joves. Molt bé. Porto l’ull tapat. Vàrem acabar a les dues de la matinada. Vaig recuperant-me». En Joan és un home agraït i molt humà, d’aquells de pagès que ja no en corren. Li dic: «Celebro que estiguis bé».

Per què tot això dels ocupes, la lladregueria i els pocavergonyes que corren ens han canviat tant la vida i els costums? Fa anys no hauríem dubtat d’atendre una necessitat de nits. Ara tot és diferent. Afortunadament en Joan s’està recuperant a casa seva. Aquella nit va ploure bastant, i jo pensava en ell. No s’hi veia ni per trucar al timbre. Mare meva...

En aquests dies inusuals de calorosa tardor, és una alegria poder observar, trepitjar i olorar les catifes de fulles que poc a poc es van desprenent dels arbres per deixar passar els raigs de sol els dies freds de l’hivern.

Llàstima que molts ajuntaments amb l’afany del «net i polit» s’afanyin a escombrar-les, o –encara pitjor– a «bufar-les» amb bufadors de soroll insuportable, evitant-nos gaudir d’aquest espectacle que la natura ens ofereix en aquesta època de l’any.

Deixem que el vent se les emporti i es converteixin en humus. No podem oblidar que d’humus prové la paraula humanitat.