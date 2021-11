Sempre que arriba el mes de novembre, arriba aquell moment tant real de recordar-nos dels absents. De fet, jo hi penso molt sovint. Vull dir que sense entrar en una neura psicològica, diria que una persona estimada, quan no hi és, la tens present en fets puntuals. No cal que sigui amb tristesa. En principi vius moments irregulars, lògic pel mal que et fan els teus sentiments perduts envers aquelles persones que hi comparties la vida. Poc a poc, acceptes la seva absència encara que és més física que mental. No saps perquè, de cop, vius un present diferent. Diria que és quan ja acceptes que la mort forma part de la vida. La humanitat s’ha inventat moltes solucions davant d’un fet tan inqüestionable com és l’adéu a la vida. Això demostra que no estem preparats per assumir-ho. I encara avui, per més avenços tecnològics que tinguem, diria que la mort ens marca una realitat insuperable.