El pacient ha de venir sol» diu el web del Trueta i els cartells a l’entrada de molts centres sanitaris. Mentre totes les restriccions han anat caient una rere l’altra, fins al punt de poder celebrar unes fires gairebé normals, CAPs i hospitals continuen visitant els pacients a soles, més enllà d’excepcions com els menors d’edat i les persones amb dificultats de mobilitat o problemes cognitius.

Anar acompanyat al metge no és un caprici, ningú hi acostuma a anar per gust. Durant mesos, mentre la covid ens feia anar de corcoll, malalts i familiars han hagut d’afegir una angoixa més a la preocupació pel seu estat de salut: els uns, la por a rebre una mala notícia sense suport; els altres, la incertesa mentre esperaven fora de l’edifici, perquè ni tan sols podien passar la porta.

Una mica d’empatia, si us plau. Si els contagis van de baixada i professionals, pacients i acompanyants estem vacunats, quin sentit té mantenir una norma nascuda en el moment més dur de la pandèmia? Per què restaurants, teatres i estadis poden estar plens i no podem ser tres persones dins d’una consulta?

Abans que arribés el virus es deia allò que el sistema sanitari s’ha d’humanitzar i que ha d’atendre persones, no tractar malalties. Que lluny que queda tot això.