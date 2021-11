L’ensenyament públic que proposa el govern de la Generalitat d’ERC i Junts no està preparat per satisfer les necessitats dels i les joves per encarar el nostre futur; els alumnes ja hem tornat a les aules i de nou ho hem fet sense il·lusió, trobant-nos amb entrebancs, i tristos, ja que en molts casos, no hem pogut estudiar el que voldríem.

La Generalitat de Catalunya no ha estat a l’altura de satisfer les necessitats dels alumnes, el que significa que no ha estat a l’altura, de nou, en pensar i preveure les necessitats de futur del país. L’educació i l’ensenyament públic són les bases de la nostra societat, són la garantia que tothom pugui esdevenir el que vulgui ser sense haver de mirar ni d’on ve ni quants diners té al compte bancari. El govern del senyor Aragonès no s’ho pren seriosament ni el present ni el futur de Catalunya i dels catalans i catalanes.

Aquest any, tal com va denunciar el cap de l’oposició Salvador Illa al debat de política general, al voltant de 25.000 joves de Catalunya no han pogut accedir a un grau de formació professional. Això no és només una terrible i significativa xifra, és un cop de porta a la cara dels estudiants i a un sistema educatiu català en declivi que aboca a moltíssims estudiants no només a replantejar-se el seu present, sinó la resta de la seva vida, els seus somnis, les seves vocacions o treball. No hi ha FP per a tothom perquè no hi ha un govern treballant en pro de la formació, la recerca i la innovació, que són tres eines clau per garantir la recuperació econòmica i social del nostre país.

Des de l’executiu de l’estat, que dia rere dia deixa patent el seu compromís d’empoderar aquest tipus d’estudis, s’ha elaborat un pla per tot l’estat, amb l’objectiu de la creació de 200.000 noves places en quatre anys al conjunt d’Espanya, a partir del que s’han realitzat transferències a Catalunya per un valor de 185 milions d’euros. La conselleria d’Ensenyament, en mans del conseller González Cambray, en comptes d’executar aquests diners amb la celeritat imperativa que requereixen no ha fet res, demostrant falta de previsió i rigor, i deixant als llimbs a 25.000 estudiants que no podran aspirar a treballar pel seu futur, que és el de tots. A què espera la conselleria? No ho sabem, el que hi ha clar és que pel camí s’està deixant a víctimes directes, i una, potser la més important de totes d’indirecta, el futur del país.

La deixadesa de l’executiu en aquesta matèria està generant, això sí, que el negoci d’uns pocs creixi, les matriculacions en centres privats han crescut aquest darrer any, paral·lelament les matrícules també, essent de nou perjudicades les famílies més humils que en alguns casos es gasten el que tenen per garantir un futur pels seus fills. En altres casos no s’ho han pogut ni permetre.

Una altra legislatura queda clar quines són les prioritats del bipartit ERC-Junts, que en cap cas són el jovent i el seu futur, i per analogia, el futur del país.