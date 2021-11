Carme Forcadell, mesella ella, li assegura a Pilar Urbano que fou condemnada per les seves idees, com si les seves idees importessin, no ja a la justícia, sinó a algú en particular. Aquesta bona dona, àvia ja, hauria de saber que les seves idees -en cas de tenir-ne alguna, cosa que sembla més improbable a mesura que obre la boca- no són ni les d’Einstein ni les de Newton ni tan sols, temo, les del meu gat. Les seves idees són morralla, senyora, deixi’ns en pau, que a ningú interessen.

Al bar Cuéllar, parlo a vegades amb un que va estar a la presó alhora que els líders llacistes. A l'home el van enxampar conduint sense carnet no una ni dues vegades, sinó vint-i-una, si alguna cosa no se li pot negar és perseverança. Va acabar a la garjola, clar. A banda de lamentar que s’ha tirat ell més mesos de presó que els nostres polítics, i que les condicions d'aquests res tenien a veure amb les dels altres presos, em va explicar que allà li feia classes una de les condemnades del procés. I com la Forcadell, vinga repetir que estava a la presó per les seves idees. Fins que, suposo que fart de la tabarra, el nostre intrèpid conductor li va explicar:

- No, senyora, vostè no és aquí per les seves idees. Si jo només hagués pensat a conduir sense carnet, no estaria ara a la presó, però és que, a més de pensar-ho, ho vaig fer. Vostè no seria aquí si s’hagués limitat a pensar en la independència.

Podria semblar sorprenent que un xaval sense estudis mostri així de fàcil la crua realitat a polítics experts. No a Catalunya, on a la incapacitat dels nostres governants, tots ells analfabets funcionals, s'afegeix el victimisme inveterat. Tan fora de la realitat viuen, que no són pocs els que de veritat s’han acabat creient que les seves idees els van dur a la presó. És el que té habitar en un món oníric: confonen el que imaginen amb la realitat -llegeixi’s republiqueta-, i a vegades també prenen per simples idees el que són fets tangibles, llegeixi’s delictes. Tot al revés.

Jo mateix, sense anar més lluny, penso cada dia a fotre una pallissa a més d’un i a tocar el cul a més d’una, actes més que justificats en un i un altre cas, almenys segons el meu criteri. I la justícia no ha iniciat cap procediment en contra meva. Si els Forcadell, Junqueras, Romeva i companyia s’haguessin limitat a mirar a una urna amb desig procaç, no haurien trepitjat la presó. Prenguin exemple de mi, que no foto mà ni per pegar ni per palpar, i d'aquesta manera tan senzilla he viscut feliç i en llibertat mentre ells purgaven les penes a l'ombra. La imaginació és lliure, almenys fins que es posi en marxa la llei que ens prohibirà les mirades impúdiques, és a dir, que castigarà els pensaments. Llavors sí que es poblaran les presons de reclusos per les seves idees, em temo que jo el primer.

A la pel·lícula El declivi de l'imperi americà, un madur homosexual confessa als seus amics -mentre preparen el dinar- que el que de debò li agrada són els nens de vuit anys, «que és quan tenen un culet més apetitós». Tot seguit, afegeix que no està boig, sap que això està malament i mai ho durà a terme. Apliqui's el conte la Forcadell, que encara no té edat de confondre pensaments i fets consumats, i comenti -tot preparant el sopar- com li agradaria la republiqueta. Veurà com la policia no enderroca la porta de casa seva per entrar a detenir-la.