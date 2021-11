Consideració: els municipis no perden mai la titularitat d’un servei públic, en principi, la prestació de serveis públics és una obligació irrenunciable per part dels ens públics. El que sí es pot delegar és la gestió dels serveis públics. El que està provocant un gran enrenou polític és la decisió sobre quin ha de ser el model de gestió de futur del servei de neteja de la via pública i de recollida d’escombraries a la ciutat: modalitat de gestió totalment privada (opció del govern de la ciutat), gestió empresa mixta (públic-privada) que és la modalitat actual, o directa per l’ajuntament. Indiscutible, la decisió final d’aquesta acció és responsabilitat política.

És el ple municipal qui per mandat democràtic de la ciutadania té l’obligació de decidir quina pot ser la modalitat de gestió més correcta dels recursos d’aquest servei. Per responsabilitat política (de ciutat), és important prendre una decisió a partir d’una anàlisi prèvia basada en criteris tècnics, sobre les fortaleses o febleses de les diferents modalitats de gestió. Raonar la millor opció a partir de criteris de qualitat de la prestació dels serveis. La gestió dels recursos públics han d’anar orientats a l’eficiència i l’eficàcia econòmica, i també a la social i ambiental. La decisió s’ha de prendre amb una visió polièdrica, perquè com més informació tinguem sobre la complexitat que implica la prestació dels serveis públics, més criteri tindrem per valorar políticament, volgudament i conscient, l’acció política que hem d’emprendre. El lògic seria disposar de documents qualitatius (tècnics) que en valoressin les diferents modalitats de gestió i poder discernir sobre el valor afegit (social, ambiental i econòmic) que cada model aporta en relació amb els altres possibles. Amb el benentès que les qüestions ideològiques poden (i de fet així ha de ser) influir en la presa de decisions

A finals dels anys vuitanta la gestió del servei d’escombraries es prestava de manera directa. L’experiència no va ser satisfactòria per raons complexes d’explicar aquí (l’any 1987 es va crear l’empresa mixta Musersa, amb la participació d’un 80% de capital privat i un 20% de municipal). Tanmateix, això no vol dir que avui la gestió directa no pugui ser una bona opció.

L’aposta de la modalitat d’empresa mixta es va entendre com una fórmula que garantia la presència pública (política) en els consells d’administració i de seguiment per part dels tècnics municipals. Era d’interès polític i tècnic seguir de molt a prop el servei i influir en la presa de decisions (financeres i organitzatives) i garantir un grau de flexibilitat en la gestió per adaptar-la a les circumstàncies canviants, als ritmes de vida de la ciutat i als imponderables externs. Per exemple, durant la preparació i redacció del plec del servei d’escombraries (entre el 2008-2010), Catalunya patia uns episodis de sequeres importants (a més de la crisi econòmica), semblava raonable reduir al màxim la neteja de la via pública amb aigua. En el desplegament del nou servei (el 2011) s’ha vist que aquella va ser una decisió que ha perjudicat la qualitat del servei (la salubritat de la ciutat). Un bon seguiment del servei, dia a dia, hauria d’haver permès buscar solucions raonables a aquella decisió des d’un punt de vista climàtic i de salubritat pública. Els contractes de serveis no són «cotilles» i ser-hi et permet ratificar, adaptar.

Justament perquè parlem de política és molt rellevant saber per quina raó l’actual govern de la ciutat aposta per un model de contractació de gestió privada. L’alcaldessa hauria d’explicar per quina raó no s’ha analitzat i consensuat amb els grups municipals la modalitat més idònia de gestió d’aquest servei. Desencallar aquesta qüestió és jurídicament imprescindible per resoldre la nova contracte del servei d’escombraries. La sensació és que l’equip de govern vol fer passar el clau per la cabota i aquest atzucac polític, intueixo, ens pot porta a un gran embolic jurídic.

No soc jurista, però: els contractes de l’administració a tercers poden preveure una o vàries pròrrogues. L’article 29 de la vigent Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, recull expressament la possibilitat de pròrroga excepcional «com a conseqüència d’esdeveniments imprevisibles produïts en el procediment d’adjudicació i concorrin raons d’interès públic per no interrompre la prestació... sempre que es compleixin els requisits següents (art. 29.4): a) per un termini màxim de nou mesos i sense cap altra modificació, i b) sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat almenys 3 mesos abans de la data de finalització del contracte originari».

Tinc dubtes en relació amb les excepcionalitats: la primera pròrroga del contracte (amb l’objecte de selecció d’un soci privat per a la constitució d’una societat d’economia mixta) va ser l’octubre de 2019 (per junta de Govern Local). Des d’aquesta data s’han fet altres pròrrogues, atenen que cada una d’elles pot durar com a màxim nou mesos. Pregunta: l’excepcionalitat que en justifica les pròrrogues és la de buscar la forma de gestió més idònia? En tres anys no han estat capaços de saber-ho i consensuar-ho?

La darrera pròrroga finalitzà el 31 d’octubre d’enguany. Com se sap el Ple municipal (celebrat el 25 d’octubre) no va aprovar la modalitat de gestió privada proposada per l’equip de govern. Qüestió: essent aquesta una situació molt preocupant (i amb el dubte que no s’estigui incomplint el segon supòsit sobre l’anunci de licitació del nou contracte), el que és d’una gran irresponsabilitat política –causada per la situació de cul-de-sac provocat per la situació explicada- és el motiu pel qual l’alcaldessa va haver de convocar un nou ple l’endemà. Tema: prolongar la vida de l’Empresa Mixta (que finalitzava també el dia 31 d’octubre d’enguany). En cas de no fer-ho, a partir del dia 1 de novembre (el dia de Tots Sants) l’empresa no podria prestar els serveis de neteja viària i recollida i transport de residus. La ciutadania ha de saber que si els grups de l’oposició no haguessin votat a favor o abstingut, en aquest punt, les conseqüències per la ciutat hi haurien estat kafkianes. L’ajuntament hauria de rescatar el servei, assumir-lo i prestar-lo directament. Poca broma! A més de ben segur de qüestions sobrevingudes econòmiques i jurídiques que se m’escapen.

És molt preocupant que el govern de la ciutat no sigui capaç d’aconseguir un consens sobre la gestió d’un servei bàsic. Recordant, senyora alcaldessa, que el consens l’ha de cercar i propiciar el que governa. Recordant-li que aquesta situació límit és produïda per una mala praxi política. Faria bé de reflexionar-hi i de fer assumir, a qui calgui, la responsabilitat. És urgent que tots els grups municipals assoleixin un compromís responsable en el qual no es valori com a únic objectiu l’econòmic, sinó, especialment, es valori la creació de valor social i ambiental en la seva activitat econòmica. La ciutat s’ho mereix.