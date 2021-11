Escric aquesta carta per tal d’elevar una queixa pública relacionada amb l’alimentació de l’hospital públic Josep Trueta. S’ha d’especificar que aquesta queixa, en cap cas, va contra els professionals d’aquesta institució, ni contra el personal d’infermeria, ni els auxiliars, ni els metges, ni contra cap altra persona de les que allà hi treballen. Tot el contrari, ja que s’ha d’agraïr formalment tota l’atenció que em van prestar, així com els esforços que fan tots els dies per mantenir la salut pública i el benestar dels malalts.

Vaig ingressar al Josep Trueta el dia 1 d’octubre per una pneumonitis. En van sotmetre a un tractament de cortisona que va donar molts bons resultats. En aquest sentit, cal dir que el problema està relacionat amb el menjar, ja que considero que ha estat del tot insuficient i sense la qualitat requerida i necessària d’acord amb els criteris moderns. De fet, es pot dir, per una banda, que he passat gana i, per altra, que mai es va adaptar als requeriments prescrits pels professionals de dietètica.

La prescripció especificava que calia un racionat doble d’hidrats de carboni, així com carn, peix, pollastre, ous etc. Rarament es va complir, i la carn només apareixia en la meva imaginació. A més a més, les quantitats eren gairebé insignificants. El resultat final va ser que vaig passar força gana, cosa que amb el temps es va convertir en una mena de tortura.

No responsabilitzo d’aquest fet ni als cuiners, ni a la resta del personal de cuina, ja que imagino que han de treballar dins de les directrius que els hi dóna l’empresa concessionària. Desconec quins han estat els tractes que haurà acordat amb l’administració i si els compleix o no, però com l’administració, en última instància, és la responsable de vetllar per la qualitat del serveis que es presten en els hospitals, és a ella a qui li demano que vigili la qualitat de l’alimentació que reben les persones hospitalitzades, i que faci tot el que calgui perquè el càtering sigui l’adequat per als malalts d’una societat avançada del segle XXI.