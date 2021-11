Hem celebrat Tots Sants i el passat dia 2 va ser el dia de visitar als nostres difunts, tot i que penso que no calen dies especials per fer-ho. Les persones que estimem els ho podem demostrar qualsevol dia. Generacions que ara som grans els nostres pares ens varen ensenyar què es feia en aquest diada .

Es comprava aquella flor seca de color groc, que semblava mimosa i es deien «siempre vivas» perquè duraven tot l’any. Aquestes flors es posaven amb unes paperines d’alumini. Recordo el meu germà enfilat a una escala repintant les lletres damunt una pedra de formigó dels meus avis: Era un cinquè pis, com més alts més barat, havia mort acabada la guerra després vingueren els marbres.

Sempre he recordat aquesta diada. Enguany vaig tard. Tal com està el món, qui sap si l’any que ve podré fer el que faig amb tanta estima, homenatjar els que no hi són i perquè no als qui els plorem. El tema de la mort alguns el veuen com un tabú, jo no, tan important es el néixer com el morir. Quan naixem arribem buits de bagatge, quan marxem ens emportem el nostre camí de vida.

El cementiri, la nostra darrera llar, almenys fins fa uns anys, també ha canviat i ara molta gent descansa en llocs diferents: urnes a les cases, als cementiris, incineracions, espargiment de cendres i donació de cos a la ciència. Això vol dir que el cementiri per a molta gent no existirà. Sabíem de molts amics on descasaven i al anar-hi sovint els visitàvem. Respecto als que diuen que allà no hi ha res, de moment els que m’esperen i jo sí que creiem que som pols i retornem a la pols.

Soc persona de cementiri, ho vaig viure de joveneta perdent l’única avia i una persona estimada amb 45 anys i hi he anat més de 40 anys setmanalment. Des que en Raimon ens va deixar, el febrer farà 4 anys, he estat incapaç de tornar-hi. Tinc por que si hi vaig no en podré marxar. Avui en aquest article vull trencar aquest gel, no trigaré gaire a anar-hi, sé que quan ho faci canviaré i necessitaré venir-te a veure cada setmana. Raimon, són els reptes més grans, venir i després el dia que Déu em cridi arribar amb el llibre acabat. Per a tu i tots els que m’espereu.

Després d’aquests records personals, deixeu que faci el meu homenatge a decisions de darrer moment als difunts i les seves famílies.

Fins ara, els pares que esperaven fills i no arribaven a terme, d’aquells embrions o fetus no se’n parlava massa. Eren fills desitjats i estimats i els pares tenen dret a recordar-los i tenir un espai bonic dedicat a ells. Sembla que això serà una realitat i crec que és motiu de joia.

Fa temps em sentiu a dir que el dolor més gran és el dels pares que perden un fill, un fet antinatural. També he comentat per què sento tan aquest dolor i no he estat «mare»: l’única àvia que vaig conèixer quan vaig néixer feia 2 anys havia perdut un nen de 13 anys. Vaig créixer amb el dolor d’una dona que a més 5 anys abans havia perdut el marit amb 50 anys, el meu avi.

Recordaré els pares que han engendrat un fill i al moment de néixer el nadó ha nascut amb els ulls tancats. Molts d’ells algunes mares no els han arribat a veure per traumes posteriors, però ara sé que fins i tot fan perquè els puguin abraçar els que ho vulguin i plorar els pares amb ells. Diuen que és recomanable. Per aquests pares, que en conec molts i no els oblido, el meu record.

Hi ha pares que esperaven bessons i van arribar abans d’hora però un d’ells amb els ulls tancats. Com pots explicar a un fill quan és gran que durant uns mesos va conviure a la panxona de la mare amb un germanet que mai coneixerà. Als pares aquest fet els marca les vides.

No fa massa una mare me recordava la celebració del bateig del seu fill a casa. Amb dolor em va dir que fa poc temps un mati no va despertar. Tenia 47 anys, era solter. Va per tu, el meu record, i per tants nens i nenes que han marxat abans d’hora. Sabeu us recordo a tots i a tots us porto al cor escrits amb lletres d’or.

Tampoc no puc oblidar tots els que per algun motiu, no importa quin, en un mal moment han dit «adéu a la vida». Vagi el meu especial record per ells.

Per tot els sanitaris, des de metges investigadors fins a la gent de la neteja tot el que comporta la paraula Hospital Josep Trueta, Clínica Girona, en representació de tot el mon sanitari només tinc dues paraules: Gràcies herois. Alguns heu deixat les vostres vides per salvar les nostres i molts que ens han deixat només han comptat amb l’escalf de les vostres mans per dir adéu a la vida. No té nom la vostra tasca. Tant de bo els nostres polítics facin el que ja haurien d’haver fet, millorar les vostres vides. els vostre treball, les retallades que estem patint vosaltres i nosaltres.

Sabeu què en penso, dels cementiris, aquells carrers estrets amb pujades o baixades, places, cantonades... Si aquelles parets parlessin segur que de saber les històries ens posarien la pell de gallina. Passejar pels seus carrers sense gent, amb una Pau, un silenci que t’aclaparà l’anima...

Aquest article escrit des del dolor l’he titulat “La nostra darrera llar, la d’una pau immensa». Deixeu que us digui que jo ja hi tinc «El meu carrer amb la meva gent»: i nous veïns.

* Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona